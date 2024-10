Amsafé habló de una paritaria "tensa": pidió por la deuda 2023 y hablo de "salarios de pobreza"

Alonso subrayó que uno de los reclamos más urgentes es el incumplimiento de la paritaria 2023, que califica de "vergonzoso".

LEER MÁS: Paritarias con estatales y docentes: Provincia buscará "alcanzar un acuerdo trimestral para terminar el año"

"Nos están debiendo el 22,4 por ciento del mes de enero y el gobierno de la provincia todavía no se digna a pagarle a los trabajadores activos y jubilados esa deuda de la paritaria de 2023", denunció, resaltando la necesidad de que se cumpla con los acuerdos alcanzados.

En cuanto a los concursos de titularización y traslado, que fueron parte de un acuerdo paritario en abril, Alonso lamentó: "Desde el año 2008, sistemáticamente, anualmente, hay concursos de titularización y este año no hay convocatoria".

Con relación al tema salarial, Alonso afirmó: "Los salarios están por debajo de la línea de pobreza". Añadió que el aumento salarial reciente "va abajo de la inflación". Con una inflación del 4% en agosto y un aumento salarial del 3%, advirtió que "estamos perdiendo".

El secretario general también criticó la falta de diálogo efectivo en las paritarias: "Acá no hay discusión paritaria. No hay reuniones técnicas. El gobierno viene con una propuesta que en verdad no es discutida".

De cara al próximo encuentro, programado para la semana que viene, Alonso expresó su esperanza de que el gobierno cumpla con su contrato electoral: "Esperamos que por primera vez presente una propuesta que vaya en línea con los intereses que tenemos los trabajadores pero que también tienen la escuela pública".

Alonso recordó las promesas realizadas en la campaña electoral, donde el gobierno aseguró que los docentes "íbamos a tener cláusula de ratillo, que no íbamos a perder ante la inflación".

Por último advirtió que "lo que está pasando con la reforma previsional es vergonzoso", al mencionar que "un jubilado que aportó 30, 35, 40 años como activo, ahora como jubilado tiene que seguir aportando. Eso es inaudito".

Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafe.jpg Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé

Sadop pide "contemplar una previsión real para el último trimestre del año"

La situación salarial de las y los docentes y el hecho de que solo haya existido una única mesa técnica paritaria en todo lo que va de este año, demuestra el poco valor que le dio el Gobierno a la negociación paritaria”, dijo Pedro Bayúgar, sec. General de Sadop, en las puertas del Ministerio de Trabajo de la provincia al terminar el encuentro.

“Pasamos a un cuarto intermedio para el miércoles próximo esperando que el gobierno tome para presentar la propuesta todo lo que hemos solicitado y que tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo que venimos perdiendo mes a mes, cumplir con la paritaria 2023 que aún se adeuda y contemplar una previsión para el último trimestre del año que sea real, teniendo en cuenta que ahora también el salario de las y los trabajadores activos y pasivos se vuelve a ver lesionado por la nueva ley previsional”.

El SADOP planteó también ejes de condiciones de trabajo que aún no fueron resultas a raíz de la falta de negociación en las mesa técnica.