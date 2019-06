La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que protege contra embarazos de forma permanente. Se trata de uno de los métodos anticonceptivos más efectivos. Es una cirugía sencilla que puede realizarse en un consultorio, un hospital, un centro de salud o en un sanatorio. Los pequeños conductos del escroto que transportan el esperma se cortan o bloquean. El procedimiento es breve, sencillo, no requiere internación y ese mismo día los pacientes pueden regresar a su casa. En Santa Fe, el Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreación Responsable –enmarcado en la Ley 26.130– garantiza el acceso gratuito a diversos métodos anticonceptivos de comprobada eficacia y seguridad de acción reversible (anticoncepción hormonal oral o inyectable, anticoncepción de emergencia, diu, preservativos) o irreversibles (lisis tubaria o vasectomía).



Alrededor de tres meses después de una vasectomía, el semen deja de contener esperma, por lo que no puede provocar embarazos.

Sin embargo, la tasa de procedimientos es baja. Según el Ministerio de Salud de Santa Fe durante el 2017 se realizaron 11 vasectomías en todo el territorio provincial en hospitales y centros de salud públicos. Se trata de un incremento de dos tercios, si se compara con el 2016 en que se hicieron tres. Oraldo Llanos, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia, explicó a UNO Santa Fe: "Siguen siendo ínfimos si se considera la cantidad de usuarios, pero la tendencia aumentó enormemente. Creo que tiene que ver con estas discusiones a nivel nacional de los últimos años pero sobre todo la del 2018 sobre los derechos, la accesibilidad, los métodos anticonceptivos quirúrgicos o no, tanto dentro de los equipos de salud como en la población. El objetivo es que el que decida este método tenga la puerta abierta y trabajar para que la tendencia se mantenga".

Vasectomía: mucho más sencilla

Sobre los datos de 2018 respondió que todavía no se encuentran disponibles, sin embargo notan un ascenso. Sobre la efectividad, el coordinador aseguró: "Los métodos de larga duración tienen menos errores que los reversibles. Los implantes subdérmicos, aunque son de alto costo, lo valen porque andan excelentes también, al igual que las pastillas. Las esterilizaciones quirúrgicas, fundamentalmente las masculinas, tienen menos éxito por una mirada patriarcal, y siempre recae la anticoncepción sobre el cuerpo femenino".

Cabe destacar que en general las vasectomías son irreversibles, ya que la reversión es a través de una cirugía difícil y costosa que no está disponible en el sistema público de salud. Por otro lado, este procedimiento no previene infecciones de transmisión sexual.

En relación a la intervención Llanos detalló: "Hay distintas técnicas pero la más popular es una miniintervención, no es una cirugía mayor. Se hace una incisión en la zona del periné, en la parte donde nos sentamos, se liga y con muy pocos cuidados la persona puede seguir adelante incluso haciendo reposo en su casa muy poquito tiempo, con una muy buena evolución. En general no hay complicaciones, no afecta la potencia ni el deseo sexual, ni ningún otro aspecto de la vida. El tiempo de recuperación es rápido, depende la técnica, el equipo quirúrgico y la persona. El mismo día esa persona se puede ir a su casa".

La vasectomía se puede realizar en cualquier hospital de la provincia, sin embargo alientan a consultar en primera instancia en los centros de salud más cercanos: "Se le propone al paciente informarle sobre lo que ha decidido, o brindarle información para que decida. A partir de ahí se refiere el lugar donde se hace. Se hace un chequeo mínimo y se cita a la persona. Las obras sociales cubren esta intervención. En la ciudad de Santa Fe se pueden hacer en el Iturraspe, en el Cullen, en los hospitales de cabecera de los nodos también. Hay distintos equipos en esto. Es una técnica sencilla, de altísma efectividad porque es de un 100% de esterilización y se aborda. Lo óptimo es no feminizar el cuidado porque sino siempre recae en las mujeres".

Intervenir el cuerpo femenino

Para las mujeres, el número promedio de intervenciones quirúrgicas de anticoncepción en los últimos cinco años varía entre 270 y 350 por año en toda la provincia. "Hay lugares en donde ha crecido más, otros en donde se ha establecido pero hubo 272 en el 2017. En general podemos hablar de un porcentaje y de una cantidad estable. Con los hospitales nuevos aumenta la oferta. También sucede que puede ser mayor el número porque muchas veces si son varias las intervenciones en esa persona se carga como un solo código. En todos lados hay subregistros pero se intenta llegar a uno mejor".

Sobre el procedimiento en los cuerpos femeninos, se debe saber que también es un derecho, es gratuito, se realiza en cualquier hospital de complejidad: "El procedimiento puede ser por paroscopía, otro puede ser por cirugía, en algunos casos en 24 o 48 horas está en su casa, en otros tarda un poco más. Se hace sobre el abdomen y tiene más cuidados que las intervenciones quirúrgicas en varones. Depende del equipo médico. No hay comparación, prácticamente la vasectomía es muchísimo más sencilla y más segura. Si bien la otra es segura, esta es muy sencilla. Es como cualquier intervención. Por ejemplo, si te sacás una muela, hay personas que han tenido problemas, pero es raro. Es muy rara una complicación en vasectomías".