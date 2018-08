Ante la inseguridad, vecinos de Guadalupe Este empiezan a armarse

Sin importar la hora o día la inseguridad en barrio Guadalupe Este no da tregua a los vecinos. Robos, entraderas en viviendas y arrebatos durante la espera del colectivo son las escenas que a diario se repìten y afectan la tranquilidad de la comunidad.





"Lo que le preocupa a la gente es la inseguridad, entran, te atan pero después el vecino agradece que no lo mataron o no lo lastimaron", así describe la situación de inseguridad que atraviesan los vecinos del barrio Cecilia Arrúa, presidenta de la vecinal de Guadalupe Este.





En las últimas horas se conoció el caso de una mujer que encontró un intruso dentro de su casa, este escapó con algunos elementos de valor.





Hace unas semanas un vecino sufrió una entradera en la que los ladrones lo dejaron encerrado en su propia vivienda. El hombre fue rescatado luego de que los malvivientes dieran aviso al 911 sobre el caso.





En relación a los arrebatos que sufren los integrantes de la comunidad asegura que: "Hoy no hay horario, en la comisaría te responden que los móviles no son suficientes", explica Cecilia Arrúa, presidente de la vecinal Guadalupe Este.





El reclamo por medidas de seguridad, como una mayor presencia policial en las calles y patrullajes se viene repitiendo desde hace meses.





Ante la falta de respuesta, muchos vecinos decidieron empezar a armarse, aseguró la referente vecinal. "Al no tener solución de parte del Ministerio de Seguridad, de la provincia y el municipio la gente empieza a tomar la justicia por sus manos– relata Arrúa– lo que se escucha y asusta es que la gente se está armando". Muchos optaron por instalar boyeros eléctricos en sus viviendas.





"La gente no quiere más estadísticas", agregó la vecinalista que hace 50 años vive en el barrio donde hoy la gente tiene miedo de salir a la calle. "Ya no salimos con el carrito, tenemos que acompañarnos para que no nos roben", relata Arrúa.





La metodología de robo es siempre la misma explica la vecinalista: "Son siempre los mismos, una moto con dos que pasan, dan la media vuelta y te agarran".