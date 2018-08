Aparecieron pintadas en una escuela y en la imagen de una virgen

Las paredes de la institución educativa ubicada en Belgrano al 3800 y a la cual asisten a diario 1000 alumnos fueron vandalizadas con grafitis a favor del aborto.





Desde la entidad repudiaron esta forma de manifestación y aseguraron que no es el primer episodio que registran. "Para nosotros no es forma de manifestarse –aseguró Juan Manuel Céspedes, director del nivel primario– dentro de la institución y seguramente habrá padres que están a favor o en contra, pero vemos que no es la forma contra el edificio donde se vienen a educar los niños, hay otra maneras sin agresión a lo edilicio".





El directivo aseguró que evaluarán los pasos a seguir ya que la entidad cuenta con cámaras de seguridad.





En tanto en la plazoleta Martín Fierro, ubicada en la esquina de San Martín y Cándido Pujato, la imagen de la ermita de la Virgen de Schoenstatt, que se ubica en el espacio verde, también fue vandalizada con pintadas a favor del aborto.





El lugar fue recuperado en 2015 y en esta se encuentra el mural pintado por la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inseguridad denominado Flores de la Vida.