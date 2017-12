Apoyo del MOS a los trabajadores despedidos de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán

En el marco del plan de lucha resuelto por trabajadores de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán ante 35 despidos en esa empresa estatal, se realizó este jueves un acto en el Auditorio de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe.



Trabajadores y dirigentes de los sindicatos que conforman el Movimiento Obrero Santafesino -MOS- vienen acompañando el conflicto y llevando adelante gestiones que apunten a revertir los despidos en ese sector como en otros. También estuvieron presentes miembros del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, de distintas agrupaciones sociales y políticas, concejales y legisladores nacionales y provinciales, tales como Silvina Frana, Patricia Chialvo, Germán Bacarella y Andrés Jimenez, así como el apoyo de Leandro Busatto, Claudia Giaccone, Roberto Mirabella y Antonio Bonfatti.



En ese marco, Jorge Hoffmann, Sec. Gral. de ATE, hizo una reseña de la empresa estatal y la importancia en el esquema de la producción nacional de material para la seguridad.



"No sólo que nos solidarizamos con los despedidos por el gobierno nacional en una muestra de desprecio hacia la fábrica, sino que acompañamos su lucha por la reincorporación de estos 35 compañeros. El mundo del trabajo tiene que saber que la derecha, la oligarquía no tiene diferencias ideológicas con nosotros sino sólo desprecio, por eso la persecución que no es otra que a la clase trabajadora a la que pertenecemos", expresó.



En tanto, Alberto Labudia, trabajador de la Fábrica e integrante de la Seccional de ATE Rosario, dijo que "el ataque a los trabajadores es alevoso y cruel" y manifestó la necesidad de "superar las diferencias que podemos tener entre diversos sectores del gremialismo y organizarnos para dar batalla el año que viene, porque vienen por todo y todos".



Por su parte, Carlos Oviedo, de la Seccional ATE Rosario, explicó que "los despidos vienen desde hace 2 años con el cese de contratos y cierre de talleres".



En el mismo sentido, Pablo Carazzone, Sec. Gremial de la Junta Interna de la Fábrica, agregó: "nos duele porque tenemos capacidad de producción y operarios capacitados, pero nos hacen quedar como inoperantes porque no podemos cumplir con algunos plazos en la entrega de pedidos, pero claro, nos vacían de material, nos dejan sin materia prima para ir vaciando la empresa".



También José Testoni, Sec. Gral. de la CTA provincial, coincidió en que estamos "en un panorama muy complicado, tenemos que responder con más representación, conciencia de trabajador, esperanza, articulación, unidad, lucha y solidaridad".



Para concluir, el Sec. Gral. de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, reiteró que "el MOS acompañará a cada trabajador, pero es necesario ganar la batalla cultural y resistir este modelo".



Es dable mencionar que también estuvieron en el acto los secretarios generales e integrantes de Comisiones Directivas del sindicato de Ladrilleros OULRA, Ramón Romero, de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez, de trabajadores judiciales SITRAJU, Agustín Bruera, de docentes particulares SAADOP, Patricia Mounier, de AMSAFE La Capital, Rodrigo Alonso, de empleados municipales FESTRAM, Claudio Leoni, y de la CTA Rosario, Paulo Juncos.



Cabe destacar que los trabajadores de la Fábrica Militar agradecieron el acompañamiento del MOS y decidieron en asamblea continuar el plan de lucha con una marcha hacia la zona céntrica y bancaria de la ciudad de San Lorenzo.