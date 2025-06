Arranca el sistema de Juicio por Jurados en Santa Fe: ciudadanos comunes deberán emitir un veredicto

La Ley N.º 14.253, que establece esta modalidad para delitos graves, fue sancionada el 21 de marzo de 2024 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro el 27 de ese mismo mes, a través del Decreto N.º 418. La norma incorpora el juicio por jurados para ciertos delitos penales, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

Juicio por jurados

“El juicio por jurados está previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y ahora Santa Fe se suma a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, que ya lo aplican”, explicó el secretario de Justicia provincial, Santiago Mascheroni. El funcionario destacó que este sistema “permite que la sociedad juzgue a sus pares, lo cual democratiza la justicia y representa un verdadero cambio de paradigma”.

El modelo adoptado prevé un jurado de 12 personas titulares y 2 suplentes, todas sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Quedan excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes del proceso.

Mascheroni subrayó que no se requiere conocimiento legal para formar parte del jurado: “El rol del jurado es escuchar a las partes, observar la prueba, seguir las instrucciones del juez y deliberar. No es sencillo, porque hay que lograr una decisión colectiva. Nuestra legislación prevé un veredicto unánime, pero si no se alcanza, se admite una mayoría agravada de 10 votos para declarar culpabilidad”.

En ese sentido, el funcionario aclaró que el jurado sólo determina la culpabilidad o inocencia del imputado. La pena es impuesta posteriormente por el juez técnico a cargo del tribunal.

Respecto del caso que dará inicio al sistema, Mascheroni explicó que durante la audiencia de selección de jurados intervienen la Fiscalía, la defensa y, en caso de corresponder, la querella. De las 36 personas previamente convocadas se elige la docena definitiva, respetando la paridad de género. El jurado se ubicará en estrados especialmente dispuestos, recibirá las instrucciones del juez y deliberará hasta arribar a un veredicto.

“La implementación del juicio por jurados es también un proceso de aprendizaje ciudadano. No confiamos en una supuesta infalibilidad, porque somos humanos, pero sí en la responsabilidad cívica de quienes participen”, remarcó Mascheroni.

Derechos garantizados

El proceso cuenta con mecanismos para garantizar los derechos de los jurados: la convocatoria es una carga pública, similar a la del sufragio, y contempla viáticos por traslados, resguardo laboral durante el juicio y una remuneración diaria cercana a medio jus, unidad que regula los honorarios judiciales.

Los juicios por jurado se implementarán gradualmente en las distintas circunscripciones judiciales de la provincia. Luego de Rafaela, seguirán las ciudades de Reconquista y Venado Tuerto, para avanzar posteriormente en Santa Fe y Rosario.

Con este nuevo esquema, “Santa Fe da un paso trascendental hacia una justicia más cercana, donde la ciudadanía asume un rol activo y comprometido en la resolución de los conflictos penales más graves. Un hecho inédito en la historia judicial provincial que marca el inicio de una etapa más participativa, transparente y democrática”, concluyó Mascheroni.