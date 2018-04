Artistas e investigadoras del litoral se expresan a favor del aborto legal

Este miércoles, artistas e investigadoras del litoral lanzaron a través de change.org una petición dirigida a "las legisladoras y los legisladores que tienen que votar, y a la ciudadanía en general como mandante de la voluntad popular" por el aborto legal, seguro y gratuito.





El comunicado

"Nosotras, en tanto artistas e investigadoras, nos dirigimos públicamente con esta carta a las legisladoras y los legisladores que tienen que votar, y a la ciudadanía en general como mandante de la voluntad popular. Ponemos la voz y el cuerpo para hacerles saber nuestra posición a favor del aborto legal, seguro y gratuito.





"La decisión que está en juego no es si se deben realizar o no abortos. El aborto es una práctica que existe y que en sus condiciones de clandestinidad implica numerosas muertes de mujeres y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Lo que está en juego es su legalización, para defender la vida de las personas que toman la decisión de realizar un aborto. Esa decisión puede responder a múltiples causas, ya que la maternidad no es un destino obligatorio. Compartimos la consigna de educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no quedar embarazada, y aborto legal para no morir. En ese sentido, defendemos la herramienta de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).





"Dentro del debate que se está dando en la esfera pública reivindicamos el lugar de la ciencia moderna para informar acerca del derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos. Las distinciones conceptuales desarrolladas acerca de la naturaleza de lo vivo son el fundamento para legislar a favor de la legalización del aborto. A su vez, las mejores tradiciones del arte contemporáneo expresan el deseo de libertad de los cuerpos y dan cuenta del sometimiento dentro del sistema patriarcal.





"Exigimos que como legisladoras y legisladores voten a favor de la ley del aborto legal. Planteamos esta exigencia porque su responsabilidad transciende sus posiciones personales y debe estar al servicio del bien público y de la defensa y ampliación de nuestros derechos y libertades".