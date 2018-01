Así quieren remodelar la Plaza Pueyrredón

La iniciativa propone una modernización de la emblemática plaza que incluye la mejora en aspectos vinculados al patrimonio, la movilidad, el ambiente, el equipamiento y el mobiliario.

En esta galería de fotos se puede apreciar el hoy y la proyección de cómo cambiaría una vez puesto en marcha el proyecto.

Aquí nuevas imágenes que muestran también algunos detalles de como se encuentra la plaza en la actualidad.

De los vecinos





María Cristina es vecina de toda la vida de barrio Candioti. "Mis abuelos fueron de los primeros vecinos, yo vivo acá desde siempre. La Pueyrredón es mi plaza, aquí aprendí mis primeros pasos, a andar en bicicleta; la amo y todo lo que sea en bien de ella me enorgullece, me emociona", cuenta al tiempo que valora el proyecto presentado por el intendente José Corral. "Realmente me parece bárbaro y espero que se concrete pronto, para disfrutarla así como hoy disfrutamos mucho del Bulevar, que me encanta como quedó, pero que también necesite del cuidado de la gente", manifestó.





El detalle





El proyecto prevé la renovación de veredas principales, por solados de losetas graníticas, incluyendo losetas podotáctiles y la eliminación de desniveles, en tanto que los tramos secundarios -diagonales- se reemplazarán por piso de hormigón llaneado. Asimismo, se estudiará la factibilidad de elevar calle Balcarce, para generar una calzada a nivel entre Alberdi y Sarmiento, para usos culturales y gastronómicos -comerciales, integrando de esta manera el Mercado Progreso a la plaza.





En cuanto al equipamiento y mobiliario urbano, se restaurarán las columnas de iluminación existentes, reemplazando las lámparas con incorporación de tecnología led. Además, se colocarán banco y cestos diferenciales, bicicleteros y vados peatonales, incorporando rampas para cruces accesibles en las cuatro esquinas y nuevos paradores para colectivos . A su vez, se renovará el área de juegos infantiles, diferenciando dos sectores por edades, e incorporando solado antigolpes.





Como parte de la intervención integral, se pondrán en valor las fuentes y se restaurará la escultura central "Dios Baco". Asimismo, se concretarán tareas de podas correctivas del arbolado existente, y el tratamiento de los espacios verdes, mediante la utilización de especies adaptadas a las condiciones de la plaza, con cubresuelos y herbáceas. El plazo previsto para la ejecución es de 90 días.