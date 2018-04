Atacaron a piedrazos a más de diez vehículos en la ruta 168 a la altura de La Guardia

Ayer, alrededor de las 21, cerca de 15 vehículos que circulaban por la ruta 168 por la mano que va desde Santa Fe con dirección a la ruta 1 y a Paraná, fueron atacados a piedrazos a la altura de La Guardia.

"Eran las 9 de la noche, estaba pasando por La Guardia, con dirección a la ruta 1 y siento una explosión en el vidrio", relató Leandro, uno de los damnificados a UNO Santa Fe.

Sin detener el vehículo, a pesar de lo acontecido, el vecino que viajaba solo, mantuvo la marcha a pesar de la conmoción hasta el ingreso a la ruta 1. "Después cuando doy la vuelta en el acceso a Colastiné, en el kilómetro 0, había 14 o 15 autos y colectivos parados", contó. A todos les había ocurrido lo mismo que a Leandro y habían decidido continuar el trayecto hasta esa zona que estaba iluminada.

En ese lugar, algunos de los damnificados denunciaron lo ocurrido a un patrullero que se acercó hasta allí. "La gente les pedía que fueran a ver a esos pibes, porque para mí estaban tirando con gomeras", mencionó Leandro, que también comentó que si bien él sufrió solamente la rotura del parabrisas, el ataque podría haber derivado en algo mucho más grave. Incluso, refirió que a "una mujer le habían pegado en el hombro".

"No creo que haya sido un intento de robo, porque tiraron con gomeras. Una cuestión de hacer daño. Calculo que eran bulones, no era un objeto muy grande porque sino me partía el vidrio. Menos mal que ninguno volanteó, porque a 70 u 80 km/h son situaciones que te agarran desprevenido. Más que nada, después les mandé un WhatsApp a un grupo de padres que vivimos todos por Rincón porque si eso llega a agarrar a una criatura puede ser algo totalmente peligroso", concluyó.