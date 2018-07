"Avenida Freyre será el bulevar del siglo XXI"

Con cinco frentes de obras y a pesar de las malas condiciones climáticas, avanza la obra de remodelación de Avenida Freyre en todo su corredor. En la esquina con General López, el intendente José Corral y funcionarios de su gabinete iniciaron la recorrida para supervisar los trabajos que comenzaron a principios de este mes. "Este es el bulevar del siglo XXI, será una avenida moderna y bella para el disfrute de todos los santafesinos", manifestó con orgullo el mandatario santafesino.





Hay cinco frentes activos a lo largo de las 19 cuadras del corredor y en las zonas aledañas, en una avenida que hace más de medio siglo no tenía una remodelación profunda. La obra permitirá aliviar problemas históricos, como el de la intersección con calle Catamarca o el de la rotonda frente al club Unión, en el cruce con Bulevar Pellegrini.





Se trata de un proyecto consensuado porque surgió de la charla con los vecinos y las instituciones, y prevé la renovación completa del cantero central del corredor e incluye desagües y retardadores pluviales en puntos neurálgicos de esta arteria, que en la actualidad presentan dificultades. El plazo de ejecución es de 10 meses y la UTE integrada por Cocyar y Pilatti es la encargada de llevar a cabo los trabajos.





"Se está avanzando en forma rápida en la remodelación completa de todo el corredor con la incorporación de áreas peatonales y bicisendas, el cuidado de todo el espacio verde que es un patrimonio que tenemos en este sector de la ciudad; y también en los aspectos referidos a los desagües que va a mitigar muy significativamente ese problema recurrente por ejemplo en Avenida Freyre y Catamarca, y los inconvenientes viales de las esquinas de Bulevar Pellegrini y la avenida con la eliminación de la rotonda y la incorporación de semáforos", detalló el intendente José Corral al ser abordado por los medios de comunicación.





Destacó que se trata de una "renovación integral que mira hacia el futuro" porque "será una avenida que vamos a disfrutar durante muchas décadas". Luego agregó: "Además será de la mejor calidad. Tendrá un piso parecido al cantero central de Bulevar Gálvez, pero con mucho más espacio. Este lugar es un legado de muchos años, hace más de 60 que se hizo esta intervención, el entonces intendente Ramón Lofeudo nos dejó esta avenida espaciosa y con muchos metros en el cantero central que vamos a aprovechar".



No pudo ocultar su entusiasmo y orgullo por esta obra que la Municipalidad encara y que financia con un empréstito que tomó, tras la autorización del Concejo Municipal; y el resto es afrontado con fondos propios. "Estamos entusiasmados, la obra marcha bien. Las empresas están trabajando en distintos frentes y los vecinos ven cómo se avanza. Vamos a ver cómo nos acompaña el tiempo, pero la idea es terminar dos cuadras en cada frente cada dos meses, es decir que tiene unos 10 meses, pero va a depender de las condiciones climáticas", agregó Corral.





Solución definitiva

Uno de los inconvenientes que se solucionará es el anegamiento que se produce cada vez que llueve en la esquina de Avenida Freyre y Catamarca. Se va a realizar un reservorio sobre el cantero central que va a funcionar como retardador de la acumulación del agua. Se construirán nuevas bocas de tormenta sobre calle Catamarca hacia el oeste. Con esto se podrá captar el agua.



Por otro lado, este nuevo espacio estará conectado con el desagüe existente sobre calle Catamarca, por lo que escurrirá hacia el oeste. La novedad de la propuesta reside en que el reservorio está incorporado en la cuestión paisajística de la avenida. Porque podrá hacerse soterrado, pero con esta propuesta se economiza la obra porque no tendrán que "hacer una losa y el mantenimiento es más sencillo".

Luego aclaró: "Allí está previsto un proyecto hídrico que va a mitigar. Esto no quiere decir que no vamos a tener agua en la calle, pero ese problema recurrente del badén se va a solucionar porque al eliminarse y al generarse unos retardadores en el propio cantero, que además le van a dar cierta belleza, va a permitir retener el agua y en los momentos más intensos de la lluvia se va a poder transitar".





Para cerrar, dijo: "Esa postal del badén lleno de agua e incluso algunos chicos del barrio nos decían cada vez que había lluvia ayudaban a empujar los autos que se quedaban, va a ser una imagen de la Santa Fe del pasado".





Cinco frentes activos

Uno está en Avenida Freyre entre Gral. López y Monseñor Zazpe donde se renueva el cantero central; el otro está en Avenida Freyre entre Salta y Mendoza donde también se lleva a cabo la misma tarea; y la tercera está en Bulevar Pellegrini entre Naciones Unidas y Presidente Perón donde se ejecutan conductos subterráneos para el desagüe pluvial en la zona de la rotonda de Unión.



Otro punto de trabajo es sobre calle San José entre Tucumán y La Rioja donde también se ejecutan conductos subterráneos para el desagüe pluvial en la zona de Tucumán entre Dr. Zavalla y San José; y por último se realizan trabajos aislados en el cantero central de toda la avenida desde Gral. López hasta Bulevar Pellegrini. Esto tiene que ver con la reubicación de especies arbóreas (25 ejemplares en total), el sondeo de "interferencias" con instalaciones existentes de agua y tendido eléctrico.



Vale recordar que la reforma en la intersección con Bv. Pellegrini consiste en la supresión de la rotonda actual, y reemplazo por un cruce semaforizado que ordene la circulación vehicular en función de los tiempos y de los flujos prioritarios. Además, la incorporación de un tercer carril en Av. López y Planes, mano al sur, y en Bv. Pellegrini en ambos sentidos; y el agregado de una dársena para escolares frente a la Escuela Ipei.



También se incorporará un nuevo pulmón verde, de unos 3.300 m², que incluirá parquizado, áreas de juegos infantiles y esparcimiento, arborización e iluminación, en el sector del playón actual, en el marco de las políticas de prioridad peatonal y de generación de espacios verdes que desarrolla el municipio.



Además, se mejorará el mobiliario y la iluminación del cantero central, con el reemplazo e incorporación de iluminación por columnas bajas en el cantero central, con tecnología led. Habrá también bancos y cestos diferenciados para separar los residuos.



Asimismo se incorporarán rampas accesibles, vados peatonales para cruces accesibles sobre las veredas este y oeste, además de los propios del cantero central. Se reemplazará la iluminación vial con la incorporación de tecnología led; y se reemplazarán e incorporarán nuevos paradores de colectivo a lo largo de todo el corredor.