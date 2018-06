Bajo el lema "Milena somos todos", convocan a marchar el sábado

Bajo el lema "Milena somos todos", amigos, familiares, organizaciones abocadas a la lucha contra el bullyng y distintos centros de estudiantes de escuelas secundarias se congregarán el sábado para marchar hasta Casa de Gobierno.

La concentración está pautada para el sábado a las 16, ante la cantidad de asistentes que estiman acudirán se optó por reunir a la gente en dos lugares, la plaza San Martín y plaza del Soldado. Desde donde se dirigirán hasta la plaza 25 de Mayo en donde leerán una carta escrita por Milena. Carolina Gauna es una de las organizadoras de la marcha, su vínculo con la familia de Milena es desde siempre y vio crecer a la adolescente. LEER MÁS: Tras la muerte de una joven, investigan un posible caso de bullying en un colegio santafesino "Es una carta que escribió ella misma y es muy significativa. La mamá nos autorizó a que la leamos", adelantó. La organizadora dejó en claro que el objetivo de esta marcha no es en contra de la institución a la cual Milena acudió gran parte de su vida ni tampoco tomar justicia, ni tampoco en contra de las personas que en algún momento ejercieron actitudes violentas contra la adolescente.

"Es para parar ese tipo de actitudes, –explica Gauna– no es en contra del colegio ni de las chicas que terminan este año o las que tuvieron actitudes de acoso ni para tomar justicia".

Gauna asegura que la convocatoria nace a partir de la impotencia. A raíz de un posteo que realizó y en el cual expresó su pesar por el trágico hecho, recibió una importante cantidad de mensajes a través de los cuales la gente manifestaba su pesar y relataba sus experiencias en torno al bullyng.

"Está tomada la idea de que no pase más, de que paremos esto. De que no haya más una Milena que esté hipertriste y haya profesionales trabajando con ella y no lo puedan ver".

Y agregó: "Quiero aclarar también que no es para pasar por la puerta del colegio y escracharlo. No es esa la idea".