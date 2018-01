Barletta: "No pienso ahora en volver a ser candidato a intendente de Santa Fe"

"Se concretó la propuesta y ahora hay que dar los pasos administrativos necesarios para efectivizar el traslado", le cuenta Barletta a La Capital. El ex diputado nacional se instalará durante los próximos días en Montevideo para comenzar una tarea que, según dice, lo entusiasma.

"Siempre pensé en los desafíos, y el de ahora es, además, un honor. Representar al gobierno de mi país en Uruguay es eso, un gran honor. Uruguay es maravilloso, con gente maravillosa, pero hay que profundizar las relaciones, hay mucha tarea por delante. Eso es lo que me entusiasma, no es un cargo de poca actividad. Todo lo que ocurre en Uruguay repercute en la Argentina, y viceversa", puntualiza el ex intendente de la ciudad de Santa Fe.

Según Barletta, la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común. A la hora de citar esas cuestiones, el dirigente radical cita la comisión administradora del río Uruguay, la del río de la Plata, la comisión mixta Salto Grande y los cuatro pasos fronterizos.

"Y todos los temas vinculados a cuestiones jurídicas, de derechos humanos, narcotráfico. Hay una muy nutrida actividad cotidiana. Tal vez, en la ciudadanía sólo aparezca lo turístico, pero no es así", agrega.

A la hora de instalar esos desafíos en palabra y obra, sostiene que su desafío es apuntalar, impulsar, que tenga mayor volumen "ese objetivo que significó el Mercosur como estrategia regional".

Se le pregunta a Barletta si este cargo de embajador implica un alejamiento de la política santafesina, justo cuando se ingresa a un año clave para definir estrategias y procesos políticos de cara a 2019. "No es un exilio, sigo siendo santafesino y entusiasmado por el futuro de la provincia. Seguiré involucrado en política, no estaré ajeno a nada. Desde mi cargo de embajador podemos pensar en temas que son de interés para empresarios, comerciantes que tienen intereses en Uruguay. Fui rector, intendente, diputado, ahora embajador. La vida me dio muchas oportunidades", repasa.

Si José Corral es candidato a gobernador, algunos sostienen que Barletta podría instalarse como postulante a la Intendencia santafesina. Pero el ex presidente de la UCR espanta cualquier definición: "No pienso ahora en volver a ser candidato a intendente de Santa Fe, hoy mi cabeza está puesta en la embajada". Mientras espera reunirse el miércoles próximo con el canciller argentino, Jorge Faurie, antes de "cruzar el charco", el otrora rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) explica: "Aproveché todo este tiempo hasta la designación formal para estudiar, reunirme con diplomáticos. Hay muchas cosas en proceso. Ya me reuní con el embajador de Uruguay para encontrar temas sin sacar ventajas individuales".

"Me dijeron que no tengo que decir nada a favor de Peñarol ni de Nacional. Tendré que buscar algún cuadrito menor. Seguiré con mi lógica, porque Colón es de lo más chicos en el ámbito nacional, pero eso no me quita el orgullo por ser colonista", dice entre sonrisas Mario Barletta, recientemente designado embajador argentino en Uruguay.