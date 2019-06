En los últimos días ya fueron muchos los reportes en distintos barrios de la ciudad sobre el robo de ruedas a diversos autos. Por lo general, el blanco son vehículos nuevos, de diferentes marcas y modelos.

Este lunes, Bruno, vecino de barrio Roma, se encontró con la desgraciada sorpresa al salir de la puerta de su casa en calle Gobernador Vera al 3600: su auto, un Renault Sandero Stepway, no tenía las dos ruedas traseras.

"Anoche llegué tarde a casa y para evitar la inseguridad de caminar desde la cochera donde dejo mi auto, lo estacioné en la puerta de donde vivo. Hoy me levanto y me encuentro con esto", subrayó Bruno y continuó: "Lo lamentable de todo esto es que hace unos meses saqué el seguro contra todo riesgo porque ya no lo podía pagar; ahora el seguro contra terceros no me cubre el robo y estamos hablando de más de 20 mil pesos".