Uno Santa Fe | Santa Fe | bomberos

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

“Este año recibimos una primera partida de 32 millones, y la segunda, que tendríamos que haber cobrado en noviembre o diciembre, no llegó”, afirmaron.

12 de enero 2026 · 12:53hs
Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

El presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Raúl Ponisio, reclamó el envío de fondos que, según indicó, ya existen pero no fueron transferidos, lo que comenzó a generar dificultades financieras en los cuarteles de la provincia.

“Este año hemos recibido una primera partida de 32 millones, y la segunda, que tendríamos que haber cobrado en noviembre o diciembre, no llegó”, afirmó en diálogo con LT 10. En ese sentido, explicó que “esos fondos existen pero permanecen inmovilizados”, ya que “se han pasado a una cuenta que está en reserva, pero no se generaron las erogaciones”. De acuerdo a lo que les informaron, “para febrero o marzo se podría estar destrabando eso”.

Ponisio aclaró que no se trata de recursos del Tesoro nacional. “No es plata del Tesoro, no está dentro del presupuesto anual”, señaló, y precisó que “nuestra ley se financia con los seguros”, ya que “hay un porcentaje de todas las pólizas que va destinado a bomberos voluntarios”.

Problema para municipios y comunas

El dirigente advirtió que la demora impacta especialmente en las asociaciones de localidades pequeñas. “Tenemos muchas asociaciones que no tienen posibilidad de generar otros recursos, sobre todo en comunidades de 1.000 o 1.500 habitantes. Esto nos empieza a generar problemas financieros”, sostuvo.

Respecto al destino de los fondos, detalló que se utilizan para “mantenimiento, reparaciones, compra de vehículos, equipamiento y gastos corrientes como el combustible”. En ese marco, remarcó que la falta de transferencias “desfinanció el sistema y realmente nos está empezando a generar dificultades”.

Servicio voluntario de Bomberos

Ponisio también remarcó el carácter voluntario del servicio. “Los bomberos no cobramos nada. El 99 % del personal es voluntario, salvo algunos cuarteles grandes que pueden tener personal de guardia”, indicó, y aclaró que “los subsidios no son salarios sino recursos para sostener el servicio”.

En cuanto al financiamiento futuro, recordó que “este año se reformó la ley y, aunque todavía no se aplicó, en los primeros días de 2026 va a empezar a haber una financiación de parte de la provincia”.

Finalmente, señaló que Santa Fe cuenta con “157 cuarteles de bomberos voluntarios sobre 365 localidades” y que “es muy alto el porcentaje de accidentología y siniestros que absorbe el sistema de bomberos voluntarios”. En ese sentido, concluyó que “la seguridad es una responsabilidad del Estado municipal, provincial y nacional, por lo que cada nivel debe cumplir con lo que le corresponde”.

bomberos bomberos voluntarios
Noticias relacionadas
Continúa la vacunación itinerante en la ciudad de Santa Fe

Vacunación itinerante: la Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña

Nueva edición del Festival Folklórico de Guadalupe 

Festival Folclórico de Guadalupe 2026: fechas, artistas y la grilla confirmada

Servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe.

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

La influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Lo último

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Último Momento
Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James Park

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: Los fondos existen pero están inmovilizados

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Ovación
Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"