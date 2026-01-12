Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

“Este año recibimos una primera partida de 32 millones, y la segunda, que tendríamos que haber cobrado en noviembre o diciembre, no llegó”, afirmaron.

El presidente de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios , Raúl Ponisio, reclamó el envío de fondos que, según indicó, ya existen pero no fueron transferidos, lo que comenzó a generar dificultades financieras en los cuarteles de la provincia.

“Este año hemos recibido una primera partida de 32 millones, y la segunda, que tendríamos que haber cobrado en noviembre o diciembre, no llegó”, afirmó en diálogo con LT 10. En ese sentido, explicó que “esos fondos existen pero permanecen inmovilizados”, ya que “se han pasado a una cuenta que está en reserva, pero no se generaron las erogaciones”. De acuerdo a lo que les informaron, “para febrero o marzo se podría estar destrabando eso”.

Ponisio aclaró que no se trata de recursos del Tesoro nacional. “No es plata del Tesoro, no está dentro del presupuesto anual”, señaló, y precisó que “nuestra ley se financia con los seguros”, ya que “hay un porcentaje de todas las pólizas que va destinado a bomberos voluntarios”.

Problema para municipios y comunas

El dirigente advirtió que la demora impacta especialmente en las asociaciones de localidades pequeñas. “Tenemos muchas asociaciones que no tienen posibilidad de generar otros recursos, sobre todo en comunidades de 1.000 o 1.500 habitantes. Esto nos empieza a generar problemas financieros”, sostuvo.

Respecto al destino de los fondos, detalló que se utilizan para “mantenimiento, reparaciones, compra de vehículos, equipamiento y gastos corrientes como el combustible”. En ese marco, remarcó que la falta de transferencias “desfinanció el sistema y realmente nos está empezando a generar dificultades”.

Servicio voluntario de Bomberos

Ponisio también remarcó el carácter voluntario del servicio. “Los bomberos no cobramos nada. El 99 % del personal es voluntario, salvo algunos cuarteles grandes que pueden tener personal de guardia”, indicó, y aclaró que “los subsidios no son salarios sino recursos para sostener el servicio”.

En cuanto al financiamiento futuro, recordó que “este año se reformó la ley y, aunque todavía no se aplicó, en los primeros días de 2026 va a empezar a haber una financiación de parte de la provincia”.

Finalmente, señaló que Santa Fe cuenta con “157 cuarteles de bomberos voluntarios sobre 365 localidades” y que “es muy alto el porcentaje de accidentología y siniestros que absorbe el sistema de bomberos voluntarios”. En ese sentido, concluyó que “la seguridad es una responsabilidad del Estado municipal, provincial y nacional, por lo que cada nivel debe cumplir con lo que le corresponde”.