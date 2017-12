Brindan recomendaciones por los alertas meteorológicos vigentes

Ante la vigencia de dos alertas meteorológicos, emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, uno por tormentas fuertes o severas y otro por vientos intensos con ráfagas, el Gobierno de la Ciudad recuerda las recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad.





Se pide precaución al movilizarse, como así también retirar de la vía pública todo residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia. Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo. En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del Municipio en Facebook y Twitter.





Alertas vigentes

El SMN informó que continúa vigente un alerta meteorológico por tormentas fuertes o severas para el centro de Santa Fe; Buenos Aires; Córdoba; Entre Ríos; norte de La Pampa; este de La Rioja; este de Mendoza; San Luis; Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de La Plata. El alerta emitido por el SMN establece que "el área de cobertura será afectada, entre lo que resta del día de hoy y la madrugada del domingo 17, por tormentas que podrían ser fuertes o severas, pudiendo provocar fuerte actividad eléctrica". El SMN advirtió además que las lluvias pueden estar acompañadas de "abundante caída de agua en cortos períodos y caída de granizo". Las condiciones tenderán a mejorar, paulatinamente de sur a norte, entre la madrugada y mañana del domingo 17.

Además se emitió un alerta específico por posibles vientos intensos con ráfagas que incluye el centro y sur de Santa Fe: se prevé "un brusco cambio de vientos al sector sur sobre el área de cobertura entre la tarde de hoy y madrugada del domingo 17, con velocidades estimadas entre 40 y 80 Km/h, y con ráfagas intensas que podrían superar los 100 Km/h., en disminución gradual entre la madrugada y mañana del domingo".