Bullrich dijo que "no puede haber en Rosario espacios copados por el narcotráfico"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, encabezó en la mañana de este lunes el acto oficial para poner en funciones a 200 gendarmes que arribaron el domingo a la ciudad.

Presente en el Destacamento Móvil II de Gendarmería junto al ministro Maximiliano Pullaro y la intendenta Mónica Fein, Bullrich dijo que el objetivo del operativo es que "no puede haber un milímetro de nuestra Rosario y su Gran Rosario que esté dominada por fuerzas que no sean del Estado" y que "no puede haber espacios copados por el narcotráfico ".