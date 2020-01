Luego de dar de baja a la cláusula gatillo y anunciar un aumento del 4,1 por ciento en el sueldo de enero a los trabajadores estatales y jubilados santafesinos, el gobierno provincial adelantó que intenta achicar el cronograma extendido de pago de salarios, que ya se aplicó con los sueldos percibidos en enero.

El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, explicó que el porcentaje corresponde a la inflación de noviembre de 2019 y se aplicará a cuenta de la política salarial 2020. En ese sentido, anticipó que la misma será discutida en el ámbito de la paritaria que estima comenzará en la segunda quincena de febrero.

"Es un esfuerzo importante para sostener el salario de los trabajadores", dijo el ministro en declaraciones en la ciudad de Santa Fe, e insistió en que el marco de discusión "estará signado por las políticas nacionales que se están disponiendo en materia salarial".

Que el pago sea a cuenta de futuros aumentos, significa que el 4,1 por ciento será absorbido por la cifra que se negocie en el acuerdo que comenzará a gestarse el mes que viene, y que Michlig ya deslizó que podría ser trimestral. Por ejemplo, si se cierra un incremento de 7 puntos para los primeros tres meses del año, a lo ya otorgado se le sumaría un 2,9 en el siguiente haber.

Por otra parte, adelantó que buscarán acortar el cronograma de pago de sueldos de los empleados públicos, para que no vuelva a extenderse hasta mediados de mes, como sucedió en enero, aunque aclaró que depende de la declaración de la emergencia económica y de la evolución de la recaudación.

"El dinero sale del mismo lugar de siempre, y es probable que tengamos las mismas dificultades para pagar el aumento, porque siguen estando. Por eso insistimos con algunas herramientas financieras", dijo en referencia al pedido para tomar crédito incluido en el proyecto de ley que se discutirá en la Legislatura.

No obstante, aclaró que "ha habido una evolución, no acorde a la inflación, pero sí de crecimiento de la recaudación que permite en cierto modo nuevos recursos todos los meses. Ahí está nuestro esfuerzo", abundó. Además, argumentó que ya no estará el impacto del pago del aguinaldo en las cuentas públicas, lo que permitirá liquidar los sueldos de enero a cobrar en febrero con algo más de alivio y en un plazo nuevamente extendido, pero acortándolo algunos días.

Por su parte, el vocero del gobierno de Santa Fe Leonardo Ricciardino dijo que el objetivo es "acortar los plazos de forma paulatina", con el criterio de que "primero cobren los que menos cobran".

"La idea es ir achicando los plazos mes a mes en la medida de lo posible", dijo el funcionario, para lo cual será vital "tener en cuenta los recursos con los que cuenta la provincia".