Buscan a un joven de Alto Verde

Familiares de un joven oriundo de Alto Verde denuncian su desaparición. Aseguran se subió a un micro rumbo a Liniers, Buenos Aires, en la madrugada del domingo, pero nunca llegó.





"Él está trabajando desde enero allá, junto con su hermano. Pero como tiene a su familia acá (esposa, un hijo de tres años y un bebé en camino), asiduamente viene a visitarnos", dijo a UNO su mamá, al tiempo que aseguró que ella misma junto a su marido lo acompañaron a la terminal de ómnibus a tomar el colectivo y hasta lo ayudaron a subir las valijas.





"Se fue en el coche de las 1.30 de la empresa Águila Dorada, la cual hace una parada previa en Retiro y luego va hasta Liniers", agregó el papá del chico y remarcó: "Yo conseguí el número del chofer, luego de ir a insistir en ventanilla, y el hombre me dijo que el micro llegó vacío a Liniers, por eso estamos desconcertados, porque ni siquiera están sus pertenencias".









En esa línea, el hombre puntualizó en que ya se hizo la denuncia policial, tanto aquí como en la provincia de Buenos Aires. "No tenemos idea de lo que pudo haber pasado, ya que no es la primera vez que mi hijo hacía ese trayecto, con lo cual no pudo haberse confundido".





Asimismo, la mamá del joven comentó que el mismo no tiene en su poder un teléfono celular, "porque se lo había dejado en lo de su hermano".





Para finalizar solicitan a la comunidad que los ayuden en la búsqueda y piden a quien pueda aportarles datos que se contacten a los celulares: 342- 5116827; 342- 5375206, y 342- 4789457.





El pedido de paradero también circula en las redes sociales: