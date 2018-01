Cada vez más conductores hablan por teléfono o chatean mientras manejan

Cada vez más conductores santafesinos manejan hablando y chateando con el celular. Así lo advirtieron en sus últimos controles vehiculares el gobierno provincial. "Las faltas por el uso del celular entre los automovilistas en las rutas santafesinas son de las más detectadas", confirmó Daniel Villaboa, jefe de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe

Los indicadores anuales tardan en confeccionarse pero remarcaron que la tendencia es innegable.





Al mismo tiempo alertó sobre la peligrosidad de la maniobra."Se trata de una falta considerada grave que el juzgador lo tiene en cuenta al momento de aplicar la sanción. No es ajeno a nadie los accidentes que esto puede generar, incluso poniendo en riesgo la vida de las personas", sumó Villaboa.





El jefe de la Policía de Seguridad Vial sorprendió al mencionar esta falta de tránsito como la que más creció en los últimos meses. Lo hizo al defender los operativos de su repartición en las rutas de la provincia tras un fin de semana trágico con 8 muertos en dos accidentes en arterias santafesinas.





"Las faltas por el uso del celular es de los más registradas, obviamente no se da en todos los controles, pero es una de las faltas que más se está evidenciando aunque no tengamos cifras", dijo el funcionario por La Ocho.





Villaboa aclaró que sus agentes no actúan dentro de las ciudades sino en las rutas, con lo cual el riesgo de siniestralidad es mayor. "En la autopista a Santa Fe tenemos patrullajes permanentes y se detectan allí muchas de estas faltas. Es decir no se da en una zona en particular ni con un vehículo específico", agregó para graficar que se trata de un fenómeno generalizado.





El responsable de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe resaltó que en el Operativo Verano lanzado días atrás por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se dispusieron controles en 19 puestos, 17 de ellos en rutas con 430 agentes donde se controla documentación y medidas de seguridad como alcoholemia.





"La cantidad de agentes siempre parece poca en materia de prevención de seguridad vial porque siempre hay mucho por hacer", sumó el funcionario santafesino.





Guillermo Zysman/ La Capital