Cansados de los robos y amenazas, los vecinos de barrio San Agustín I piden seguridad

Vecinos autoconvocados de barrio San Agustín I, en el norte de la ciudad, cercanos al ingreso del mercado de productores frutihortícola, le dicen basta a la inseguridad reinante en la zona. Denuncian que un grupo de personas, conocidos en el lugar, ponen en riesgo a todo el barrio.





Cansados de los disparos, amenazas, arrebatos y robos, decidieron reunirse para expresar su malestar y preocupación. Pudieron reunirse con autoridades policiales de la comisaría para ponerlos a tono con la situación.





Marcela, vecina de barrio San Agustín aclaró que "no es de ahora" la situación que les toca vivir. "Esto viene desde cuando eran menores. Nosotros hacíamos denuncias en la comisaría y nunca los detenían por ser menores. Este sábado a la noche entraron en mi domicilio de nuevo, es la quinta vez. Me avisaron los vecinos, porque yo no estaba", comentó.





"Jamás vemos patrullaje de la comisaría; porque no tienen móvil o los tienen roto. O no tienen personal para mandar", dijo molesta a declaraciones al móvil de UNO en la Radio.





Otra de las vecinas, propietaria de un comercio , denunció: "Tengo un kiosco a mitad de cuadra y se piensan que tengo la obligación de darles plata. Como no les doy me cascotean el techo, me robaron el cartel". Además, la mujer comentó que debió realizar una denuncia por las amenazas recibidas.





"La mayoría es gente trabajadora o jubilada", describió otro vecino. "Mi padre vive solo, es un temor. Si yo salgo tengo que dejar a gente en mi casa por temor a que me puedan robar lo que me cuesta ganar todos los días. No es justo vivir así".