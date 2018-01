Carta de Gigliotti a Lifschitz: "Nos cuesta no tener los ojos nublados de lágrimas"

Tras el debate desatado luego de la restitución de un menor de 3 años al Estado, Sergio Gigliotti, quien fue padre solidario y tuvo la custodia del niño por casi dos años viene realizando distintas publicaciones en su perfil de Facebook donde manifiesta el malestar que la situación generó tanto en su persona como a su familia.









En su anterior misiva, Gigliotti se dirigió al ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez , de quien depende la Subsecretaría de Niñez , Adolescencia y Familia. Esta vez, en la mañana del domingo, le dedicó también sentidas palabras al gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz , a quien le solicitó que demuestre con hechos la importancia que manifestó tiene el bienestar de los chicos en su gestión.





LEER MÁS: Después de la restitución del menor la familia Gigliotti hizo su descargo en las redes





"Señor Gobernador Miguel Lifschitz le cuento que estamos preparando el desayuno, pero que se nos hace muy difícil. Le cuento que todos los fines de semana lo hacíamos junto con Kiki, me cuesta hacer esto sin que él esté subido a una silla aquí junto a mí ayudándome, me cuesta no verlo subir a la mesada para alcanzar cosas, me cuesta no verlo como un terremoto riéndose subiendo y bajando de la silla mil veces en un minuto, me cuesta no tener a quién preguntar si quiere leche con chocolate o yogur, me cuesta no escuchar a Cristina preguntándole...Kiki querés masitas o bizcochos? Nos cuesta no tener los ojos nublados de lágrimas", relató.





"La verdad a Cristina y a mí, y ojalá a Kiki no, otra vez se nos fueron las ganas de desayunar", prosiguió.





"Como hoy es domingo y usted quizás tenga un poco más de tiempo en su agenda aprovecho para contarle que el lunes 15 de enero con Kiki «cubrimos» la apertura del FESTIVAL DEL PESCADOR, en Sauce Viejo. Y Kiki siguió antentamente su discurso sobre el escenario en donde usted Señor Gobernador Miguel Lifschitz manifestó la importancia que tenía el bienestar de los chicos para usted, en donde dijo lo valioso que era para su gestión que los niños sean felices, donde resaltó que era fundamental cuidar de la niñez para tener un mejor futuro", recordó.





"¿Sabe qué quiero pedirle Señor Gobernador Miguel Lifschitz en nombre de Kiki?, que le muestre a un nene de 3 años que usted no tiene un discurso arriba de un escenario y un accionar abajo del mismo, le pido en nombre de Kiki que le muestre cómo usted afirma con decisiones debajo del escenario lo que dijo con palabras arriba del mismo, le pido en nombre de Kiki que pueda sostener con hechos lo que dijo con palabras", agregó.





A continuación la carta completa: