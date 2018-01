Casino: los sindicatos piden una mesa de diálogo con concejales y empresarios

Este lunes por la tarde los representantes gremiales de los trabajadores del Casino mantuvieron una reunión con el intendente José Corral y con un grupo de concejales por la tensión que generó el anuncio de los empresarios sobre el posible despido de 100 trabajadores si el municipio no daba marcha atrás con la suba del Drei (Derecho, Registro e Inspección) que fue aprobado por unanimidad en el Concejo en diciembre pasado.





Al encuentro asistieron el secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional Santa Fe, Demetrio Álvarez, y el delegado de los trabajadores del Casino por el sindicato de los trabajadores de juegos de azar (Aleara), Luis Tallarico.









Los referentes gremiales calificaron la reunión de "muy buena" porque "la preocupación del intendente también fue compartida por los concejales sabedores de que quedan 100 trabajadores sin sus puestos de trabajo, algo que es muy doloroso", dijo Álvarez y agregó: "Vinimos a plantear una mesa de diálogo. Los concejales van a llamar a la empresa para consensuar, que fue lo que no se hizo".





Según Álvarez, los concejales hablarían este martes con los responsables del Casino y anticipó que intentarán reunirse con funcionarios provinciales para transmitirle su preocupación. "Nosotros venimos por los trabajadores, no sabemos los números del Drei si es el 6 o el 9%. Pero venimos para defender la fuente de trabajo", dijo el gastronómico y flamante diputado provincial por Cambiemos (asumió la banca que dejó Roy López Molina para ser concejal de Rosario).









Puestos en riesgo

La empresa Casino Puerto Santa Fe SA presentó este lunes un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia donde detalló cuántos puestos de trabajo por sector laboral serían los que están en riesgo. Al ser consultado sobre si los empresarios están jugando con la fuente de trabajo de 100 personas, Álvarez dijo que "los empresarios no van a sacar la que se llevaron al colchón no la vuelven a poner para los trabajadores" y remarcó la necesidad de sentarse en la mesa de diálogo.





Luego Tallarico aclaró que por el momento no llegó ningún telegrama. "El ministerio tiene que evaluar, ver los números para ver si esto (el concurso preventivo de crisis) va a seguir adelante. Lo que sí hablamos con el intendente es que él nos brinda todo su apoyo y que se iba a priorizar que en ningún momento se va a despedir gente, que se va priorizar la fuente de trabajo y que nos brindaba apoyo legal para acompañarnos al Ministerio", dijo.





"También nos dijo –continuó Tallarico– que él no había impulsado esta ordenanza sino que fue impulsada por el señor (Emilio) Jatón, que hoy no está acá, así que no sabemos su versión de los hechos. Mañana se va a abrir la mesa de diálogo con los concejales que nos brindaron todo el apoyo. Tal vez no tienen toda la información de lo que aporta la empresa. Pero a nosotros lo que nos importa es que el día de mañana se va a despedir gente y eso es lo que nos preocupa".





Luego el sindicalista de Aleara admitió que la maniobra de la empresa "puede ser un método de presión", pero también dejó picando la posibilidad de que "tal vez los concejales no tenían todos los elementos para determinar si el incremento del Drei era excesivo o no".





"La empresa plantea el punto de que en provincias cercanas no se paga ese número (9%). Por lo cual mañana vamos a estar con los concejales y la empresa para que ellos expliquen por qué toman estas medidas", finalizó.