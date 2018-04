Casino Santa Fe no presentó balances para justificar la decisión de despedir empleados

Este miércoles por la mañana, el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que tiene en vilo a 50 trabajadores de Casino Santa Fe.





En diálogo con UNO Santa Fe, el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara), Luis Sebastián Tallarico, se mostró preocupado por la situación porque, al margen de la conciliación, la empresa comunicó a los trabajadores que de no resolverse el tema, insistirá con los despidos.

En ese marco, según entienden los trabajadores, si el Concejo no modifica el Drei, cobrando "un número más razonable", el Casino "va a seguir con la postura de desvincular gente".





"Es lo que nos comunican a nosotros que les transmiten los inversores y los dueños de la empresa. A nosotros lo que nos preocupa es que se resuelva el tema. ¿De qué nos sirven 15 días si en el día 16 estamos en lo mismo?", planteó Tallarico respecto de la conciliación.

Sin embargo, paralelamente, sin mostrar balances que exhiban una pérdida monetaria o un impacto que justifique la decisión, Casino Santa Fe insiste en desprenderse de personal. Consultado al respecto, en virtud de que según informó UNO Santa Fe en su momento, la casa de juegos habría obtenido ganancias netas por 95 millones de pesos el año pasado, el sindicalista contó que Trabajo solicitó la información, pero la misma no fue presentada.





"En el ministerio, el señor Carlos Montenegro (director de la Regional Santa Fe de Trabajo) planteó que para entender la situación ellos necesitaban el análisis de los balances. Para ver si realmente el incremento del impuesto era un número que la empresa no podía afrontar. La empresa no presentó los balances. Los números de ganancias actuales no los conozco, por eso se está pidiendo para poder ver los números, porque sino estamos hablando en el aire", expresó.





De acuerdo a lo que pudo confirmar este medio con fuentes de la cartera laboral, efectivamente se requirió dicha información a Casino y la misma hasta el momento no fue presentada.





La visión del autor de la iniciativa

La modificación del Drei para el Casino fue impulsada por el concejal Juan Cesoni en el marco de un mensaje del Ejecutivo que planteaba la reducción de impuestos para algunas actividades y el incremento para otras. En ese contexto, el edil saludó la decisión de dictar la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo y señaló que "es saludable que la discusión haya retomado el carril correspondiente, que es el diálogo entre los trabajadores y la empresa".



"Este es un conflicto laboral que puede dirimirse en el marco del Ministerio de Trabajo, es importante que haya intervenido el ministerio y que el Casino haya asumido una serie de compromisos tanto con la provincia, como con el municipio, sobre la base del contrato que ha firmado para poder operar en la ciudad de Santa Fe y que esos acuerdos contemplan, entre otros aspectos, la cantidad de trabajadores que tiene que tener", expresó.



En esa línea ratificó la voluntad de diálogo para con los trabajadores y también con la empresa para encontrar una solución, y dijo que de la misma manera que todos los concejales aprobaron el incremento por unanimidad, porque creían que correspondía, "si existiera la necesidad de rediscutir eso, lo vamos a hacer".



"Entendemos que tomamos una decisión soberana que se ajusta a lo que el Estado pretende y que es entendible que la empresa tenga sus prerrogativas y que los empleados tengan las suyas. Estamos trabajando con mucha responsabilidad y apertura al diálogo con infinidad de reuniones. Lo que no hemos admitido nunca en este proceso es quedar prisioneros de un apriete, una extorsión, sobre la base del despido de los empleados", advirtió el edil.





Por último, Cesoni se mostró dispuesto a participar de la audiencia del viernes en Trabajo, pero sostuvo que hasta el momento no se le había cursado una invitación formal para hacerlo.

"Si me invitan por supuesto voy a ir a acompañarlos. Me parece que lo que el ministerio va a determinar es si las condiciones de los despidos que están planteados son las que corresponden según el marco de la ley de trabajo y los acuerdos que tiene Casino, tanto con la provincia como con el municipio. Después, en todo caso, la charla será entre los concejales de si vamos a mantener la decisión o vamos a avanzar en una modificatoria", concluyó.





El conflicto en resumen

En la última sesión de diciembre de 2017, el Concejo de Santa Fe sancionó una ordenanza que incrementó la tasa de Derecho de Registro de Inspección Municipal (pasó de 6% a 9%) a Casino Santa Fe. En ese momento, la casa de juegos anunció que si no se modificaba la decisión iba a despedir a 100 trabajadores.

El mes pasado, la empresa comenzó a cumplir su amenaza, enviando 22 telegramas de despido y dejando sin continuidad en la contratación a otros 28 trabajadores. En el medio, desde comienzos de año, se produjo una serie de reuniones en las que participaron trabajadores, sindicatos, empresa y concejales para intentar destrabar el asunto.





Sin avances, la instancia de diálogo pasa ahora por Trabajo, que luego de una audiencia de conciliación realizada este martes, determinó la conciliación obligatoria. Esto implica que, por 15 días no podrá haber despidos ni medidas de fuerza y se deberá retrotraer la situación al comienzo del conflicto.





Para el viernes, además de trabajadores y la empresa, se requirió también la presencia de representantes del Ejecutivo municipal y del Concejo. De acuerdo a lo informado a UNO Santa Fe, las invitaciones a participar ya fueron cursadas a los respectivos estamentos.