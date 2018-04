Causa Inundaciones: "La Justicia tiene una deuda enorme con los santafesinos"

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la mayor inundación que sufrió nuestra ciudad, el concejal Leandro González presentó por quinto año consecutivo un proyecto –aprobado nuevamente por unanimidad en el Concejo– mediante el cual solicita esclarecimiento y justicia en esta emblemática causa. "Que no haya avances en la causa no es solo porque pasó el tiempo, o porque hubo errores procedimentales. Esto ocurrió porque premeditadamente se llevaron acciones desde el Estado provincial, cuando le tocó gobernar a Carlos Reutemann, y en paralelo de la Justicia santafesina por acción u omisión, para que hoy nos encontremos en este marco", explicó.





González vino presentando año a año pedidos relacionados al dictado de sentencia en la causa Inundaciones .Al respecto señaló que "si uno ve cuáles son los avances de la causa judicial en estos cinco años que venimos planteando lo mismo, no va a encontrar avances, no hay novedades que traigan por lo menos la tranquilidad para los familiares de los fallecidos y las víctimas colaterales de la inundación. Sí va a encontrar pedidos de prescripción".

"Esta gran inundación no fue un fenómeno natural", aclaró el concejal. "El exgobernador Carlos Reutemann y el exministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, tomaron la decisión política de no cerrar el anillo de defensa de la zona del Hipódromo, lo que provocó que después los daños sean peores". También apuntó a sectores del Poder Judicial, al afirmar que "hubo un sistema encargado de protegerlos. Hoy hay tres procesados, uno de ellos el exintendente recientemente fallecido Marcelo Álvarez. No existe posibilidad de entender cómo una persona puede estar procesada durante 15 años".





"No podemos seguir dejando pasar el tiempo. En estos días también evaluaremos elevar al gobierno provincial un pedido para que considere si puede convertirse en querellante en esta causa, tal como sucedió en la del Banco Provincial de Santa Fe. Esto no puede seguir siendo una deuda para los santafesinos, como ya lo son otras que no encontraron resolución y que dejaron huellas de impunidad históricas en todos nosotros", finalizó.