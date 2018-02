Cayeron más de un 5 por ciento las exportaciones santafesinas

Un informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) señala que las exportaciones por Aduana de Salida de la provincia de Santa Fe alcanzaron un monto de U$S19.223,0 millones en el período enero – noviembre de 2017, lo que significó una caída de 5,6% respecto del mismo período del año anterior. En términos de toneladas exportadas se registró una disminución de 1%, acompañada por una variación negativa de precios de 4,6%.





Mientras que, al momento de tomar el registro por aduanas de origen, en el mismo período, el valor de las exportaciones alcanzó los U$S20.989,1 millones, lo que representa una disminución de 3% respecto del mismo período del año anterior. En términos de toneladas la variación interanual negativa fue de 0,8% acentuada por la caída de 2,2% en los precios.





La provincia de Santa Fe cuenta con cuatro aduanas de salida ubicadas en las siguientes localidades: San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución y Santa Fe.





Cuadro Exportaciones Salida.JPG



La Aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de volúmenes físicos y monetarios comercializados, seguida por la Aduana de Rosario. En términos de valores exportados, las salidas por la Aduana de San Lorenzo registraron una variación negativa de 6,2% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que las salidas por la Aduana de Rosario disminuyeron 3,6%.





Las exportaciones con salida por la Aduana de Villa Constitución se incrementaron 1% en términos de valores exportados. Mientras que en el período señalado las exportaciones con salida por la Aduana de Santa Fe fueron ínfimas en términos monetarios.





Analizando las exportaciones con salida por todas las Aduanas de la provincia de Santa Fe, se observa una estructura diversificada. Entre India y Vietnam concentraron el 17,6% de las exportaciones. Siguieron en importancia Argelia, Egipto, Indonesia, Estados Unidos Brasil , España, China y Malasia. Los 10 países mencionados captan el 51,7% de las exportaciones con salida por las Aduanas de la provincia.





Las exportaciones por aduana de origen

Las exportaciones con origen en la Aduana de San Lorenzo fueron de U$S14.704,1 millones. Allí se observa una disminución de 5,8% respecto de igual período del año anterior en los valores exportados. En términos de volumen físico la caída fue de 1,3%.





En la Aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S5.379,3 millones, reflejando un aumento interanual de 3,8%. La cantidad de toneladas exportadas subió 0,6%.





Cuadro Exportaciones de origen.JPG





Las ventas externas con origen en la Aduana Santa Fe fueron de U$S414,2 millones. Las mismas mostraron una disminución interanual en los valores registrados de 4,7%. En términos de toneladas, la variación negativa fue de 8,7%.





La Aduana de Rafaela registró envíos por U$S269,1 millones. La mencionada Aduana comenzó a operar en marzo de 2016, por lo que no se cuenta con datos acumulados para el período enero – noviembre 2016. Por este motivo no se realiza la comparación con el mismo período del año anterior. También debe aclararse que no se tiene en cuenta para el análisis de Aduanas de salida dado que no posee puerto.





En tanto, en la Aduana de Villa Constitución Se registraron exportaciones por U$S222,5 millones, 11,1% más que en el mismo período del año anterior. En términos de volúmenes exportados, la variación fue de 3,4%.





En la Aduana de Santa Fe el principal producto exportado fue carne de la especie bovina deshuesada, tanto refrigerada como congelada (en el rubro Carnes). Los envíos de Alimento para perros y gatos acondicionado para la venta al por menor (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia) se incrementaron en términos interanuales. Leche en polvo y quesos mozzarella, de pasta azul, de pasta dura y semidura, entre otros (Productos lácteos) explican la caída de las exportaciones en términos generales, ya que mostraron una importante disminución respecto del mismo período del año anterior.





Siguieron en importancia gelatinas y sus derivados (Extractos curtientes y tintóreos), cueros de bovino curtidos (Pieles y cueros) y productos farmacéuticos (Productos químicos y conexos). Se destaca también el incremento en los envíos de preparaciones alimenticias a base de harina (Productos de molinería).