Cirugía inédita en el Alassia con médicos del Garrahan

Un paciente oncológico del norte provincial fue operado con éxito en el hospital de niños Orlando Alassia, en una cirugía inédita para Santa Fe. Fue sometido a una intervención de alta complejidad, encabezada por el jefe de cirugía infantil del hospital Garrahan en conjunto con profesionales del servicio del nosocomio local.





El paciente es un chico de 13 años, oriundo de Las Toscas (departamento General Obligado), que se encuentra en tratamiento desde hace dos en la ciudad capital por osteosarcoma de miembro inferior derecho, un tipo de cáncer óseo. Dos meses atrás le detectaron metástasis pulmonares múltiples en ambos pulmones y a raíz de esto es que se le realizó este jueves el procedimiento quirúrgico de resección de este tejido. Una intervención compleja, de más de cinco horas, que no se había hecho anteriormente en el efector santafesino.





"Tratamos de ir creciendo en el hospital Alassia en el Servicio de Cirugía Infantil, en lo que es cirugía oncológica, que es un terreno que estamos desarrollando cada vez más. Para ello teníamos un caso complejo y teníamos la intención que después se transformó en realidad de invitar a un referente de la cirugía nacional e internacional, como lo es el doctor Marcelo Barrenechea, que es el jefe del Servicio de Cirugía General Infantil del hospital Garrahan de Buenos Aires. Y logramos hacer la intervención con mucho éxito de un paciente con un tumor óseo y metástasis pulmonares en ambos pulmones, eso era lo difícil de la tarea", relató el referente de Cirugía Infantil del efector local, doctor Guillermo Ciró.





Por su parte, Barrenechea indicó que "el resultado de la cirugía es satisfactorio, independientemente de la evolución", tras aclarar que se trata de "un paciente complejo por la enfermedad que tiene y estará algunos días internados en terapia intensiva . Esperemos que tenga una evolución lo más corta posible".





Además el profesional del Garrahan agregó que estas "patologías son esporádicas, no frecuentes"; por lo que explicó que "no es que Santa Fe no pueda operar al paciente, sino que no tienen la casuística suficiente como para tener hábito de realizarla".





Si bien es la primera intervención de este tipo realizada en la ciudad, no es la primera vez que el equipo del doctor Barrenechea viaja a Santa Fe. "Ya hemos venido en otras oportunidades. Si podemos venir resolvemos el problema social de la familia, en cuanto a la movilidad y demás. No siempre podemos, pero ya hemos venido a resolver casos en los que nos han invitado a compartir", dijo.





Asimismo destacó el "contacto fluido" que mantienen con el equipo de cirugía infantil del hospital Orlando Alassia. "Tenemos mensualmente reuniones por telemedicina y consultamos pacientes e intercambiamos opiniones variadas entre ambos servicios mediante una comunicación por video", explicó.





La Asociación Mateo Esquivo también fue parte de este trabajo conjunto y ayudó a generar esta posibilidad en Santa Fe. "Nos preguntaron si podíamos afrontar los costos de traslado y no hubo problemas porque es uno de nuestros fines también. Esto viene a ser la culminación de un proceso de trabajo de la fundación también, que tiene que ver con el acompañamiento que hacemos con el equipo médico de becas para capacitación. Estamos muy felices y esperamos que esto continúe", dijo Diego Esquivo, referente de la fundación.