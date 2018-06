Comedor de Bº Santa Rosa de Lima: en tres meses aumentaron 25% las raciones

Todas las noches, de lunes a viernes, la sede de la vecinal Santa Rosa de Lima, ubicada en Tucumán 4550, abre sus puertas para brindar un plato de comida a los vecinos de la zona que tienen una situación económica vulnerable. Esta demanda, según explicó el presidente de la entidad Miguel Verón a UNO, se incrementó de forma notable en los últimos meses, a tal punto que hoy ya debieron solicitar al gobierno provincial el incremento de un subsidio y salir a buscar más donaciones que puedan complementar lo que reciben del Programa Social Nutricional (Prosonu).





"La institución funciona desde hace 23 años y hoy estamos viendo un importante incremento en la asistencia", dijo Miguel Verón, quien remarcó que en tres meses se vieron obligados a aumentar en un 25%, aproximadamente, la cantidad de raciones a cocinar, teniendo en cuenta que antes cocinaban una olla y media de 100 litros y hoy sí o sí deben hacer dos.





Asimismo, el hombre aseguró que hoy asisten al comedor vecinos que "nunca había imaginado ver, porque era gente que siempre estuvo peleándola pero dentro de todo estaba bien, tenía sus changas, y ahora no tiene otra alternativa para darle de comer a sus hijos".





Cabe destacar que hace unos días el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina dio a conocer un informe que reflejó que en 2017 el 33,8% de los niños del país, de entre 0 y 17 años, asistió a un comedor escolar o comunitario (la cifra representa a 4.188.000 chicos).









comedor nocturno 2.jpeg Foto. Gentileza Jóvenes en Acción.







Verón hizo hincapié en esto y puntualizó en la necesidad de cambiar esta realidad. "Como sociedad, que siempre estamos pidiendo más seguridad, tiene que movilizarnos esto de saber que hay chiquitos que no tienen ejemplo de trabajo en su casa, que ven a sus padres sin posibilidades y se les está negada la mesa familiar, porque son pibes que a la mañana comen en la escuela y la noche acá", dijo.





Y aseveró: "No puedo creer cuando escucho en la tele que estamos bien o que hay gente que viene al comedor porque quiere. Yo no quiero perjudicar a ningún gobierno, eso no me interesa, lo único que me moviliza es saber que el pobre tiene dignidad y nunca iría a pedir si no lo necesitara. El que dice eso es porque no tiene idea de lo que es vivir en la pobreza".





Vale puntualizar que los números del Observatorio de la UCA reflejaron también que un 17,8% de niños y adolescentes redujo su dieta en el último año y un 8,5% pasó hambre.





Realidad cada vez más compleja

En 2016, el comedor de barrio Santa Rosa de Lima también vivió una situación similar a la actual cuando comenzó a notar la migración de vecinos de otros barrios, como Villa Oculta, 12 de Octubre y Barranquitas, que llegaban cada noche en busca de un plato de comida. En aquel momento se entregaban raciones para alrededor de 300 chicos y unos 70 adultos.





"En estos días, además de notar el aumento de la demanda, estamos alarmados porque hay chiquitos que vienen descalzos y con muy poco abrigo", comentó el presidente de la vecinal.





En ese sentido, cabe destacar que la asociación civil Jóvenes en Acción puso en marcha hace unos días una campaña de recolección de calzado y abrigo que busca tener como destinatarios a estos pequeños.





Cabe destacar que principalmente solicitan calzado (de cualquier talle) y medias, además de buzos, pulóveres, chalecos y camperas. Las donaciones se recepcionarán en la sede donde funciona el comedor y también en la Liga Santafesina de Fútbol (Corrientes 3049).