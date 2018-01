Comienzan los ciclos de cine en el Mercado Progreso

En la temporada de verano, el Mercado Progreso (Balcarce 1635) renueva su oferta de cine a cielo abierto, con seis distintas propuestas. Los primeros en comenzar serán los ciclos de Cine bajo las estrellas, este miércoles 17 a las 20.30; Cortolandia, con cortos para chicos + clown, el domingo 21 a las 19; y Apuestas de amor, el lunes 22 a las 20.30; todos con entrada libre y gratuita. La cartelera se completa con Relámpago verde, con dos encuentros de cine, djs, vjs y feria los viernes 2 y 16 de febrero a las 20; un Especial de cine dedicado a Monty Python, el viernes 23 de febrero a las 21; y el Club del VHS y del vinilo, que reunirá cine, música y feria el viernes 26 de enero a las 20. El detalle de toda la programación puede consultarse en la Agenda, disponible en www.santafeciudad.gov.ar/agenda, y en la aplicación para dispositivos móviles.









Cine bajo las estrellas





Este año, la propuesta de Cine bajo las estrellas recorre por el camino de la comedia una serie de films para disfrutar y debatir. La programación, seleccionada desde Cine Club Santa Fe junto al Gobierno de la Ciudad, cuenta con el apoyo y la participación de la Escuela de Orientación Lacaniana, que acompañará los debates posteriores. En cada fecha habrá servicio de cantina con bebidas y comidas.





La primera fecha presentará "The fundamentals of caring" (2016), una comedia estadounidense dirigida y guionada por Rob Burnett con las actuaciones de Paul Rudd, Craig Roberts y Selena Gómez. En la historia –cuyo título en español es "Los principios del cuidado"-Ben es un escritor retirado que decide dedicarse a cuidar enfermos tras pasar una tragedia personal. Su primer acompañamiento es con Trevor, un deslenguado chico de 18 años con distrofia muscular. Al poco tiempo, se embarcan en un viaje improvisado a todos los sitios que más le han llamado la atención a Trevor en las noticias de la televisión.





El ciclo continuará siempre los miércoles a las 20.30: el 24 de enero, se podrá ver "The brand new testament"; el 31, "El profesor chiflado"; el 7 de febrero, "Attila Marcel"; el 14, "The farewell party", el 21, "The boat that rocked"; y el 28, el ciclo cerrará con una proyección especial del largo documental local "65-75 Comarca Beat".









Cortolandia





La idea de este ciclo es que chicas y chicos se encuentren con el fantástico mundo del cine a través de un rompecabezas de cortos que se irán ensamblando cada tarde, en la que además, distintos clowns recorrerán el barrio invitando a jugar y luego dar comienzo a la función. Pasarán por el ciclo: Toto López (Talán), Najla Raydán (Cotufa), Julián Bruna (Fátiga), José Peró (Caminito todo meado) y Florencia Bisang (Yemalé). Habrá servicio de cantina y pororó para acompañar las proyecciones.





La selección de películas pertenece al equipo de Cineclub Santa Fe y la directora Claudia Ruiz, y en la primera fecha presentará "Úbeda", de Ana Inés Flores; "Abuela Grillo", de Javier Mrad; "Golden Shot", "Farewall", "Pakan", "Lapsus" y "Lapsus. Detrás de cámara" de Juan Pablo Saramela; "Fresh Guacamole", "Game Over", "Western Spaghetti" y "Submarine Sandwich" del estudio de animación PES; y "Address is approximate" de Tom Jenkins.









Apuestas de amor





"Apuesta de amor. 6 viajes a lo posible" es la secuela del exitoso ciclo "El amor.....ya no?", del verano 2017. Se trata de una cuidada selección de grandes películas que exploran el sentimiento del amor, que invita a disfrutar y a debatir grandes obras junto a artistas de nuestro medio. El lunes 22 el ciclo comenzará con la película soviética "Letyat zhuravli" ("Pasaron las grullas", 1957) de Mikhail Kalatozov, con las actuaciones de Tatiana Samojlova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev, Aleksandr Shvorin y Svetlana Kharitonova. La historia es sencilla: el inicio de la guerra motiva la separación de una joven pareja que estaba pronta a casarse, Verónica y Boris. Él es convocado y enviado al frente de batalla donde resulta muy mal herido. Ella continúa en Moscú, un bombardeo mata a sus padres y destruye su casa, y la acogen los padres de su novio. La fotografía, en blanco y negro, tiene un rol protagónico, con picados, contrapicados, planos secuencia y primeros planos de impresionante expresividad. La puesta en escena de Kalatozov fue en su momento muy innovadora y el film ganó varios premios internacionales, incluyendo la Palma de Oro en Cannes, logró distribución norteamericana en plena guerra fría y se transformó en el representante más nítido de la apertura cultural (que resultó breve) posterior a la muerte de Stalin.





El ciclo seguirá el lunes 29 con "El polvo del tiempo"; el 5 de febrero, se proyectará "Oci ciornie", de Nikita Mikhalkov; el 12, "Passion", de Brian De Palma; el 19, "Blanc", de Krzysztof Kieślowski; y el 26, "La Fille sur le pont" de Patrice Leconte. Cada noche habrá servicio de cantina.