Cómo evitar el desperdicio y mantener los alimentos durante las fiestas

"Hay que asegurar el lavado de manos antes de manipular los alimentos, que todos los productos que compramos no hayan perdido la cadena de frío", añadió. Para mantener la temperatura de estos alimentos que requieren de cadena de frío, aconsejó que a la hora de ir al super no se pasee por el mismo ni tampoc al momento de transportarlos en los vehículos.

alimentos recomendaciones comidas (1).jpg

La nutricionista también indicó cómo hay que descongelar los alimentos. En lo posible las carnes se deben descongelar en la heladera, no hay que hacerlo bajo el chorro del agua o temperatura ambiente. "Evitemos los excesos para evitar los desperdicios, tratemos de contar con la cantidad de gente que vamos a invitar para que no se derrochen alimentos. Porque a veces sobra mucha comida y esas sobras también suelen ser peligrosas sino se guardan de manera adecuada", sostuvo.

Respecto a las cocciones de las comidas también brindó una serie de consejos: "Si vamos a cocinar algún tipo de carne a la parrilla va a estar perfecto, siempre hay que asegurarse de que esté bien cocida, no puede haber jugos, partes rojas, tenemos que evitar eso de dejarla a punto. Y sobre todo si estamos con grupos vulnerables de mayores de 60 años y menores de 5". En torno a las preparaciones frías no hay problema, las ensaladas deben estar bien lavadas previamente y si cuenta con productos que requieren cadena de frío esta debe salir de la heladera a último momento, no debe permanecer afuera más de dos horas.

"Hay que recordar que la alimentación tiene que ser segura y saludable. Segura por las prácticas para evitar enfermedades transmitidas por alimentos y saludable por todos los grupos de alimentos que hay que consumir", detalló.

Asado tradición Argentina José Hernández .jpg

Elli, expresó: "El hielo también nos puede contaminar, debe provenir de agua segura, sino es así podemos tener alguna complicación con enfermedades transmitidas por el agua". A su vez, resaltó que se debe higienizar todos los productos que se utilizan. Por otro lado, es importante mantener limpia y ordenada la heladera.

Otros tips que aportó fue el lavado de manos y no tener el pelo suelto cuando se manipulen alimentos. También puntualizó que los únicos equipos que conservan los alimentos son la heladera y el freezer, no así el horno o el microondas. Y para evitar la contaminación cruzada, resaltó la importancia de lavar los recipientes y utensilios de cocina.

