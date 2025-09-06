Uno Santa Fe | Santa Fe | dictámenes

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Se sancionaron otros seis bloques de dictámenes sobre educación, nuevos derechos, acción positiva y cláusulas transitorias, tras 16 horas de debate. El lunes se reúne en Rosario la Comisión Redactora para dar forma final a la Carta Magna.

6 de septiembre 2025 · 18:50hs
Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

El pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este sábado, tras 8 horas de sesión, cuatro bloques de dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que introducen cambios en cinco artículos de la Carta Magna, y la incorporación de siete.

Fue la continuidad de la sesión iniciada el viernes que se extendió por ocho horas, y había pasado a cuarto intermedio. El viernes se habían aprobado cuatro bloques de dictámenes para once artículos.

Por lo tanto fueron aprobados dictámenes, en ambos días, para 16 artículos, más la incorporación de 11. Todos ellos ahora serán sumados al tratamiento de la Comisión Redactora que se reunirá este lunes en Rosario, para dar forma final a la reforma de la Carta Magna.

convencion reformadora

Vale recordar que durante la apertura de la sesión habían sido designadas como presidentas honorarias Olga Benita Alarcón de Foschi y Clyde Barsotti de Altieri, las dos únicas mujeres que integraron la Convención Reformadora de 1962.

Por temáticas

El primer bloque, de este sábado, modificó los artículos 109°, 110°, 111°, 112° y 113°, vinculados a Educación. El dictamen en general obtuvo 50 votos afirmativos y 15 negativos.

El segundo bloque aprobado este sábado, vinculado a la incorporación de nuevos derechos, que son: derechos digitales; ciencia e innovación; ambiente; derecho al agua; y derecho al consumidor tuvo 49 votos positivos y 15 negativos.

En tanto, el terceo fue el vinculado a medidas de acción positiva, que incorpora derechos para corregir desigualdades estructurales y garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades, sumó 48 votos positivos y 14 negativos.

El cuarto bloque fue sobre la reforma del artículo 92, referido al Poder Judicial, que tuvo 34 votos positivos, 14 negativos y 14 abstenciones. Además, se votó un resonsideración sobre el artículo 17, votado el viernes que contó con el apoyo de 49 conveniconales y la negativa de 14. Finalmente se aprobó un dictámen sobre cláusulas transitorias, que tuvo un 48 votos afirmativos y 14 negativos

dictámenes Constitución Convención Reformadora
Noticias relacionadas
Alertan por alimentos importados mal rotulados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

Los números que dejó el Santa Fe Business Forum: 3.000 reuniones de negocios y un impacto de $3.500 millones

Más de 3.000 reuniones de negocios y un impacto de $3.500 millones: los números que dejó el Santa Fe Business Forum

Poletti jusitificó el cierre de la Feria de Rivadavia y dijo que algunos puestos se utilizaban solo como deposito

Poletti justificó el cierre de la feria de Rivadavia y señaló que algunos puestos se utilizaban únicamente como depósito

Lo último

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Último Momento
Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Con los últimos dictámenes aprobados este sábado quedó definido el nuevo texto de la Constitución Provincial

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Ovación
Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

Unión sigue de cerca el interés de Universidad Católica por Junior Marabel

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Atlanta mostró carácter, venció a Güemes y es puntero en la zona A

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Colapinto, entre la autocrítica y el optimismo tras la Clasificación

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional