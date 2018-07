Corral: "Alentamos a las pymes a jugar en esta categoría mayor que es el comercio exterior"

La sexta edición de la Semana Cómex, que se realizará el 6 y 7 de agosto en la Estación Belgrano de la capital provincial, fue presentada este lunes a la tarde en San Jorge en un acto encabezado por el intendente de Santa Fe, José Corral. El lugar elegido para la actividad fue el Centro Cultural Municipal de la localidad del departamento San Martín. Vale recordar que la Semana Cómex es organizada por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de la Municipalidad de Santa Fe; la Agencia Santa Fe Global del Gobierno de la provincia de Santa Fe; la Cámara de Comercio Exterior de la ciudad de Santa Fe y la Cámara Argentina de Comercio.







José Corral estuvo acompañado por su par de San Jorge, Enrique Marucci; el director de la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior de la ciudad de Santa Fe, Pablo Tabares; el secretario de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Juan Pablo Durando; el presidente del Centro Comercial de San Jorge, Alejo Brondino; los concejales locales Ana Bolino y Carlos Elena; el presidente comunal de Piamonte, Carlos Bongiovani; el presidente comunal de Landeta, Juan Domingo Bravo; el concejal de El Trébol, Carlos De Lorenzi, entre otras autoridades y dirigentes.







En la oportunidad, el intendente de Santa Fe agradeció el recibimiento de la propuesta y anticipó que durante la Semana Cómex se conversará y se trabajará "para exportar más". "El país necesita resolver este problema de la balanza comercial que es uno de los problemas económicos que tenemos. Tuvimos muchas más importaciones que exportaciones y el modo de resolver ese problema no es limitando las importaciones, sino exportando más", planteó el mandatario santafesino.







"Nuestras industrias y empresas agroindustriales, especialmente las de la provincia de Santa Fe, tienen una gran potencialidad para producir y para exportar alimentos, bienes de capital, metalmecánica. Y hay más sectores y queremos alentarlos a que lo sigan haciendo", indicó el intendente. Sobre el encuentro propiamente dicho, dijo que "consistirá en reuniones con expertos pero también en rondas de negocios concretas. Vienen compradores de los países vecinos, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y otros países que se incorporan en esta edición, de Centroamérica y de Medio Oriente. Vienen concretamente a ver qué tenemos para vender", anticipó.







José Corral consideró que las condiciones del tipo de cambio actual alientan a los exportadores a salir a competir porque al menos en el corto y mediano plazo se tienen mejores condiciones para exportar, "así que queremos impulsarlos. El país necesita que ciudades como San Jorge y todo su entorno, que tienen una gran capacidad de producir, por cultura del trabajo, experiencia y también experiencia de exportación, exporten más aún". Por eso, dijo, "queremos invitar a las pymes que aún no exportan, a que se animen y vengan a jugar en esa categoría un poco mayor, con más desafíos, que es la del comercio exterior y pensar que ya no producimos solo para nuestra región, sino que producimos para el mundo y eso nos va a prevenir de competencias en el futuro. Porque si asumimos que el mercado ya no es nuestro entorno, sino el mundo, vamos a ser también más competitivos".





Servicios

El intendente dijo que desde el Estado se puede ayudar a las empresas generando estos espacios, vinculando las pymes con el exterior, facilitando financiamiento y también aliviando costos. En ese sentido, se refirió al tema de la energía: "Nosotros alentamos la discusión sobre el costo de los servicios y el impacto en la producción. El país ha asumido que la energía tiene costos: tiene costos producir, tiene costo transportarla. Somos un país que hasta el año pasado importaba energía, pese a todos los recursos que tenemos, habiendo sido exportadores durante décadas. Sin embargo se hicieron tan mal las cosas que se importaba energía. Por lo tanto hay que pagar lo que vale para incentivar a la producción. Ya hay buenas noticias en este sentido: Vaca Muerta está produciendo y hay más producción de gas. Pero a su vez hay que ajustar los costos de la distribución".







En la misma línea, subrayó: "Hemos liderado una discusión en Santa Fe que tiene que ver con los costos de la EPE, que le compra a 1,10 pesos el kilovatio a Cammesa, pero llega a venderlo en algunos domicilios hasta 4,50 pesos, es decir cuatro veces más. Y después de los 300 kWh de consumo pagás 3,60 pesos. Esto se ve al observar la factura con detenimiento. Ahí se ven los costos agregados a la facturación, que deben ser discutidos. Todos tenemos que arremangarnos, asumiendo que la energía tiene sus costos, y no cobrar lo que no corresponde", señaló.







Por otra parte, agregó que "además desde el Estado debemos esforzarnos para ver cómo podemos acompañar el esfuerzo que están haciendo las familias y los vecinos en momentos de dificultades. Por eso en la ciudad de Santa Fe decidimos hacernos cargo del costo del alumbrado público y hoy los vecinos de la ciudad pagan hasta un 15% menos. Esperamos también que la empresa provincial de la energía haga su parte y dé señales de austeridad".





Más voces

A su turno, el intendente Marucci agradeció la presentación de Semana Cómex y ratificó el acompañamiento a "toda iniciativa que tenga que ver con la productividad. Sabemos que el país va a salir adelante y se va a desarrollar con la producción, con trabajo, educación, conocimientos, y toda la infraestructura que nuestras pymes necesitan para competir no solo en nuestro país, sino en el mundo". Por su parte, Durando, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, destacó: "No es casualidad esta presentación. San Jorge es un pueblo industrial donde se trabaja muy bien. Muchas empresas están en condiciones de exportar y muchas empresas exportan".





Semana Cómex

Consolidada como una de las convocatorias más relevantes del interior del país, Semana Comex se realizará el 6 y el 7 de agosto en su habitual escenario de la Estación Belgrano con un interesante cronograma de disertaciones, talleres y rondas de negocios. La Misión Inversa de Compradores Extranjeros y las Conferencias Magistrales y Talleres tendrán un lugar destacado en esta sexta edición.





Desde la organización, se adelantó que en el caso de los importadores, los mismos provienen de Emiratos Árabes, Honduras, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia y Perú, siendo los productos demandados: alimentos, bebidas, productos veterinarios, equipamiento para la industria alimentaria, productos de diseño e industrias creativas, entre otros.







En cuanto a las Conferencias Magistrales y Talleres, ya se encuentran confirmados como expositores de la talla de Marcelo Elizondo, Gustavo Segré, y otros destacados especialistas que abordarán temáticas específicas vinculadas al desarrollo de nuestras exportaciones.