Corral anunció una reducción del 10 por ciento en la tarifa del gas

Hace unos días el municipio informó que se eliminaría la cuota de alumbrado público (CAP) en la tarifa de la luz y esta mañana el intendente José Corral anunció que ahora se sumará una nueva reducción a las boletas de los santafesinos, la del gas.





"Decidimos sumar otro esfuerzo para disminuirle costos a los vecinos en las tarifas: enviamos un proyecto al Concejo Municipal para eliminar la Contribución Especial sobre los Consumos de Gas Natural, concepto que consiste en el 10% de la factura", afirmó en conferencia de prensa el funcionario y agregó: "Lo hacemos porque son tiempos en los que en el país decidimos poner los problemas sobre la mesa y decirnos la verdad. Todos sabemos que la energía tiene un costo, que no es gratis y tenemos que trabajar entre todos con responsabilidad y así salir adelante".





En esa línea Corral detalló que la mencionada alícuota sobre el valor facturado por la empresa prestataria del servicio a la totalidad de los usuarios residenciales se fijó a partir de la Ordenanza 11.962 con el fin de financiar el crecimiento de la red de gas.





Descuento en las facturas de gas en la ciudad de Santa Fe



"Estábamos estancados respecto del crecimiento de la red de gas en la gestión nacional anterior porque al no actualizarse el cuadro tarifario las empresas habían dejado de invertir. Por eso en 2011 decidimos no quedarnos de brazos cruzados y desde el propio municipio, con esfuerzo solidario de quienes teníamos acceso al gas natural, conformamos un fondo que permitiera expandir el servicio a las familias que no lo tenían", explicó y aseguró: "Hoy, después de casi seis años de la creación de este cargo solidario donde los vecinos que gozan del servicio de gas natural en sus domicilios contribuyeron a que más familias de la ciudad puedan acceder a él también, podemos rendir cuentas de los resultados obtenidos hasta ahora".





En ese sentido y para finalizar, el intendente mencionó: "Desde 2013 hasta hoy, entre lo ejecutado y en ejecución, la inversión alcanza los $31.386.918,55. Esa inversión es tangible. Las obras están ahí, se pueden ver en barrio Los Ángeles, Liceo Norte y Cabal. Concretamos 2.095 conexiones y hay otras 508 en marcha. Y sumaremos más familias a la red de gas, con 580 nuevas conexiones en Chalet, Ciudadela Norte, Schneider y San José".





Nuevos barrios con gas

En tanto, el mandatario comentó que dichas obras ya cuentan con el financiamiento de los recursos que ya percibió el municipio en concepto del cargo que hoy anunció se eliminará, luego de que sea aprobado por el Concejo.





"Al normalizarse y sincerarse el cuadro tarifario en el país, las empresas empiezan a invertir y ya hicimos gestiones ante las autoridades del Enargás y de Litoral gas para que continúe el plan de inversiones en la ciudad. Hay un compromiso concreto para realizar la etapa que sigue que es la cuarta etapa de Liceo Norte, que son 576 conexiones", detalló.





Se trata de una inversión de 20 millones de pesos que va a correr por cuenta de Litoral Gas. Además, Corral contó que el municipio solicitó la confección de los proyectos constructivos para un gasoducto de refuerzo que permita abastecer todo el norte de la ciudad con dos estaciones reguladoras. Esta obra permitirá incorporar 4.500 nuevas conexiones de la zona norte de la capital provincial.





Estos proyectos van a permitir dotar de gas natural a los barrios Bernardino Rivadavia, Altos de Noguera, Progreso, Pompeya Oeste, Liceo Norte, Santa Rita 1, Facundo Quiroga, Transporte, Peñaloza Norte, entre otros. Sumando además en esta etapa al Parque Industrial Los Polígonos que también va a tener un refuerzo.





Respecto del proyecto que elimina el cargo por obras de la tarifa del gas, el intendente comentó que en los próximos días será remitido al Concejo Municipal para su aprobación.





"Ya hubo iniciativas, con esta idea, del concejal Martinez Kerz que propuso una suspensión. Bueno, los concejales de Cambiemos también han estado trabajando en el tema y estamos seguros de que el Concejo va a acompañar esta situación habida cuenta del compromiso de Enargás de continuar con estas obras", confió el mandatario.