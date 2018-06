Corral dijo que no va a pagar lo que no corresponde a la EPE

El intendente José Corral decidió no ir a la reunión que estaba pautada para esta tarde con el presidente de la Empresa Provincial de la Energía ( EPE ), Maximiliano Neri, luego de recibir al mediodía dos facturas por el alumbrado público que la EPE dejó de facturarle a los vecinos de la ciudad de Santa Fe.





Los documentos de pago son por los consumos de abril (10.931.062,36 pesos) y de mayo (11.721.853,67 pesos), ambos con vencimiento el 21 de junio próximo. Pero el intendente dijo que según estudios de la Universidad Tecnológica Nacional que tiene el municipio esas cifras están un 65% por encima de lo que la ciudad debería pagar por su alumbrado público. En ese contexto, el mandatario local pidió públicamente una reunión al gobernador Miguel Lifschitz con quien aseguró que podrá arribarse a una solución técnica que indique cuánto consume la ciudad de Santa Fe y se establezca un pago justo.





Factura abril CAP.jpg



"Hablamos de 10 millones de pesos por mes, son 120 millones al año. Y hace poco el ministro (de Gobierno, Pablo Farías) dijo que eran 70 millones de pesos. Hay 50 millones de diferencia", se quejó Corral y agregó: "Este monto no lo vamos a pagar, 120 millones no vamos a pagar. Porque no vamos a pagar más de lo que corresponde. Nos están cobrando 65% más y nadie debe pagar más de lo que corresponde, aunque pueda. El presupuesto municipal son $5.000 millones, pero nosotros vamos a cuidar cada centavo, como lo hace cada familia. Por eso no puede la EPE fijar unilateralmente un monto semejante que es $50 millones más que lo que dijo el ministro de Gobierno".





En cuanto al consumo, Corral dijo: "La EPE nos quiere imponer que consumimos un 65% más de lo que dicen nuestros estudios. De dónde sacamos esos números nosotros, son los estudios de la Universidad Tecnológica, que son del 2008, son muy confiables y establecen una cantidad de luminarias. Desde 2008 hasta ahora cambiaron dos cosas: hay una buena incorporación de luces led, por lo que disminuimos el consumo, que significa el ahorro de las casi 5.000 luminarias que ahora son led y le sumamos todas las obras que hubo en la ciudad y que son muy importantes. Ese número, que es muy confiable, que se multiplica por una cantidad de horas de consumo, tiene una diferencia del 65%" (con el cálculo de la EPE).

Factura Mayo CAP.jpg

"Pero, además, en la factura que nos manda la EPE no distingue pico y base. Para que los vecinos comprendan, hay momentos en los que hay mucho consumo y por eso la energía es mucho más cara y hay otros en los que hay muy poco consumo y la energía es más barata. Eso es lo que ocurre a la noche, que en buena parte de ella es cuando están prendidas las luces de la calle. Hay algunas horas de pico, después de las seis de la tarde fundamentalmente y muchas horas de base. Eso no pudimos hablarlo y nosotros no vamos a pagar cualquier cosa porque esta es plata de los santafesinos, no del intendente. Así que vamos a cuidar foco por foco y no vamos a aceptar que nos impongan unilateralmente un precio".





Sin diálogo

Al inicio de la conferencia de prensa, Corral hizo referencia al esfuerzo que están haciendo las familias, los comercios y las pyme para pagar las facturas de los servicios públicos y aseguró que en ese contexto fue que el municipio decidió hacerse cargo de la Cuota de Alumbrado Público para aliviar los bolsillos de los santafesinos.









También referenció que el presidente de la EPE, Maximiliano Neri, había convocado al municipio para una reunión este martes por la tarde, pero que cuando estaban preparando la información de los cuadros técnicos que tiene la Municipalidad llegaron las facturas del alumbrado público. "El directorio de la empresa ha faltado a las normas elementales del diálogo, nos convocan a discutir algo de lo que nos notifican cuatro horas antes por mesa de entrada", dijo ante la pregunta de UNO Santa Fe.





En la reunión se iban a discutir cuestiones atinentes a la modalidad de la facturación del servicio de alumbrado público. Pero Corral aseguró que los dos temas principales que se iban a hablar en la reunión "la EPE los quiere imponer" y que son cuál es el precio del kilovatio del alumbrado público y cuánto se consume en la ciudad de Santa Fe.









"Resulta que los dos temas que íbamos a discutir en la reunión ya estaban en las facturas. La EPE nos quiere imponer esta situación. Y ahí nosotros comprendemos que si así tratan al gobierno de la ciudad capital, tienen razón muchos vecinos de la bota provincial que sienten abuso por el trato que la EPE les dispensa", sostuvo.





"Por supuesto –continuó– que vamos a impugnar por los mismos medios que nos recomienden los técnicos. Nosotros queremos discutir, pero eso es lo que no quiso la EPE, que cuatro horas antes de la reunión nos notifican las facturas. Qué vamos a discutir en la reunión si los temas más importantes ya estaban impuestos en la factura".





Luego aclaró: "Queremos que quede en claro que no es una disputa política, el que pensó eso se equivocó, no comprendió el mensaje de los santafesinos. Todos están haciendo un gran esfuerzo para pagar la factura de la EPE. Les recomendamos a las autoridades de la EPE que escuchen a los vecinos. Están cansados de malos tratos, de privilegios. Todos sabemos que hay en Santa Fe privilegios y ahí deberían estar puestos los esfuerzos. Siempre se puede lograr más eficiencia, siempre se puede bajar el gasto".





Finalmente, Corral dijo que sigue con la misma voluntad de diálogo, trabajo técnico serio y de ahorro de energía y de cuidado del bolsillo de los santafesinos" y que se cansaron "de no tener respuestas" de la empresa de la energía. "Por eso le vamos a pedir al gobernador que nos reciba, ya que finalmente es él el responsable de la EPE. Estamos seguro que tendrá una voluntad de diálogo distinta, es ingeniero, así que nos pondremos con los números sobre la mesa, con la cantidad de focos. No es una cosa que no se pueda encontrar una solución técnica para ver cuántos kilovatios consumimos y pagar lo justo por el consumo en la ciudad de Santa Fe", finalizó.