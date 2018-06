Corral: "En el peor de los casos, el municipio debería pagar 30 millones a la EPE"

El intendente de Santa Fe, José Corral , se reunió este viernes por la tarde con un grupo de concejales para mostrarles los estudios técnicos sobre el consumo que genera el alumbrado público de la ciudad. Luego de la rescisión del convenio que eximía al municipio del pago de la Cuota de Alumbrado Público (CAP) –eso corría por cuenta de cada vecino–, esta semana llegaron las primeras facturas al municipio por los consumos de abril y mayo con montos de $10 y $11 millones.





Sin embargo, Corral aseguró al final de la reunión que las estimaciones municipales dan un costo anual por la energía que se consume de $30 millones, una cifra que está muy lejos de la que arrojan las facturas de la EPE si se las anualiza ya que rondarían los $120 millones.





El intendente negó haber tomado la decisión de disolver el convenio y asumir el pago de la CAP sin conocer los costos y de que caerá en una rebelión fiscal por no pagar. "En el peor de los casos, con una tarifa muy alta, nos da algo así como más de 30 millones para este año, que es un número absolutamente razonable para el municipio que tiene un presupuesto de 5.000 millones", señaló.





"Vamos a pagar, pero lo que corresponde. Hay un estudio de la Universidad Tecnológica hasta el 2009, les mostramos a los concejales la actualización con todas las obras que hizo el municipio, una por una, contando foco por foco las que se agregaron y descontando, por supuesto, el ahorro que significan las lámparas led. En 2009 no teníamos ninguna y hoy tenemos 5.000, principalmente en las avenidas que son las que más consumen", argumentó.





Según Corral, eso significó un ahorro que se traduciría en un consumo de unos 2.600.000 kilovatios mensuales, mientras que la EPE plantea que el alumbrado público de Santa Fe demanda más de cuatro millones de kilovatios. "Esa a todas luces es una cuenta equivocada y nosotros no la vamos a pagar", dijo Corral quien aseguró que cuidará el presupuesto municipal.





"Nos preguntaban –continuó– de dónde iba a salir ese dinero y saldrá de los ahorros que estamos haciendo en librería, de consumo de las cosas que significan poner en movimiento la administración del municipio. Hay para ahorrar ahí y le pusimos un techo del 70% de lo presupuestado, lo que generó ahorros significativos y lo vamos a seguir haciendo durante el año. Pero no vamos a pagar un solo peso que no corresponda".





Además, insistió con la necesidad de reunirse con el gobernador, Miguel Lifschitz . "Esperamos que el gobernador medie, llame a la empresa y que haya un diálogo técnico porque estamos hablando de cantidad de kilovatios, no de política; de la cantidad de luces en la calle, del consumo que realmente tienen y de cuidar el presupuesto que con mucho esfuerzo todos los santafesinos contribuimos con nuestros impuestos, tanto los municipales como los provinciales. La EPE demostró una prepotencia y una falta de voluntad de diálogo inaceptable", expresó al tiempo que aseguró que nadie sabe mejor que el municipio cuántas luminarias hay en el alumbrado público.





"Nos mandaron una factura por abril y otra por mayo y el convenio se rescindió el 24 de abril y la factura es de 10 millones de pesos. Nos están cobrando 10 millones por cinco días, no resiste el más mínimo análisis. Por eso no vamos a pagar lo que no corresponde", reafirmó.





Por otro lado, Corral advirtió que si no se anulan las boletas, "el municipio recurrirá a las herramientas legales". Luego agregó: Los estudios técnicos que tenemos son de nuestros ingenieros y los van a firmar, se van a hacer cargo de esa información".





En tanto, al ser consultado sobre si la posición del municipio era avalada por los concejales, Corral aclaró: "Hay miradas diferentes. Eso lo tienen que decir los concejales".