Corral sobre Iniciativas Comunitarias: "No ha habido ninguna irregularidad"

Este viernes, el intendente José Corral , se refirió en una conferencia de prensa realizada en el municipio, a las denuncias por presuntas irregularidades en torno al Programa Municipal Iniciativas Comunitarias y al comenzar su alocución apuntó directamente a una intencionalidad política para dañar la gestión ya que, según expresó, el tema "ha desaparecido de la agenda de la opinión pública, tal vez porque han pasado las elecciones".

"Queríamos brindar información realizada por los órganos de control del municipio con la convicción de que la gestión debe ser transparente y que no tenemos nada por ocultar. Muy por el contrario, soy el primer interesado en llevar a fondo todas las tareas de control para garantizar que se cumplan las actividades que nos proponemos de acuerdo a las normativas", resaltó.





En esa dirección contó que la Sindicatura General Municipal y la Fiscalía Municipal, tomando en cuenta también informes el Tribunal de cuentas, no encontraron ninguna de las irregularidades denunciadas.

"El mismo día del allanamiento, dispuse que la Fiscalía Municipal realice una investigación específica sobre este tema, y es lo que hoy estamos presentando. En ambos casos, también se tuvieron en cuenta tareas del Tribunal de Cuentas Municipal, que es el otro órgano de control que tiene el municipio", relató.





En total, informó Corral, el análisis completo de la situación, realizado con entrevistas, informes técnicos y expedientes, consta de 5 cuerpos y alcanza las 1.337 páginas. "Como conclusión de esta investigación, surge que no ha habido ninguna irregularidad", afirmó.







En cuanto al contenido del informe respecto a las situaciones que se plantearon, el mandatario sostuvo que, en primer lugar, "se han aplicado todas las normativas de contratación correspondientes, las generales, para cualquier contrato del municipio, y las específicas para el tema de iniciativas comunitarias".

Añadió que tampoco se verificaron incompatibilidades y que no hubo ningún perjuicio económico para el Estado. "Yo quiero subrayar esto, porque se ha instalado la sospecha de que el municipio perdió dinero. No existe ninguna negociación incompatible verificada, ni desvío de fondo. También se ha dicho que había sospecha de desvíos de fondos. No se constata incumplimiento a los deberes de funcionario público, y no existe ninguna situación en donde se verifique un beneficio patrimonial personal indebido", advirtió e informó que el trabajo realizado por los órganos de control municipal fue puesto a consideración del Ministerio Público de la Acusación que viene trabajando sobre el tema.





También, Corral señaló que realizó una consulta por fuera de estos organismos, para sumar a la idea que todos los manejos fueron transparentes. Por este motivo, dijo que se le envió la información del caso al reconocido jurista Ricardo Gil Lavedra, quién analizó el material y llegó a conclusiones similares desde el punto de vista jurídico.

"Personalmente quería hacer una consulta más con un experto, que es de mi entera confianza desde el punto de vista personal y jurídico, una persona de una gran integridad moral y de una historia, que es Ricardo Gil Lavedra", manifestó.

Por último, sostuvo que "los informes han sido concluyentes, se investigaron todos los casos en los que pudiera haber incompatibilidad, practicantes, empleados de planta, funcionarios del municipio, y se comprobó que en ninguno de estos casos existen las irregularidades".



"Por eso quiero decirles que tenemos la tranquilidad de los mecanismos de control y transparencia activos", finalizó.