Corral llamó a los colectiveros que emocionaron a Santa Fe con su gesto

El intendente José Corral felicitó a los choferes de colectivo que protagonizaron el video, grabado por un pasajero en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe , que se viralizó en las redes sociales y emocionó a todos.





El equipo de comunicación del intendente difundió también en redes sociales la charla telefónica entre Corral y uno de los choferes. Se trata de una comunicación política similar a la que emplea el gobierno nacional de Mauricio Macri para visualizar determinadas situaciones en las que el mandatario nacional sostiene diálogos o encuentros mano a mano con ciudadanos de distintos lugares del país que se destacan por algún aspecto en particular.









"Los queríamos felicitar porque nos emocionamos mucho cuando vimos el video en las redes sociales y viste que Santa Fe es la ciudad cordial, dicen. Y nos pareció un gesto extraordinario que ustedes tengan esa humanidad. Porque además todos podemos tener en algún momento una discapacidad y saberse acompañado por los demás, ¡está buenísmimo Horacio!", dijo el intendente en comunicación telefónica con el chofer que ayudó amablemente, junto a su compañero Miguel, a una mujer en silla de ruedas a bajar del colectivo.





El trabajador de la empresa "El Norte" que se puede observar cargando a la mujer en el video viral agradeció el llamado y dijo: "La verdad que siempre estamos así nosotros, ayudando. A veces no tenemos lugares para ellos y tratamos de hablar con la gente para poder acomodarlos". "Acá nosotros hacemos muchas cosas que aveces la gente no sabe. Tenemos gente humilde que viene con tres o cuatro criaturas y no tienen para el boleto y las ayudamos", agregó.





"Entre tantas malas noticias, está buenísimo que también se destaquen las cosas buenas", destacó Corral al final de la charla.





