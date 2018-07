Corral salió a responder y fue duro contra la EPE

En la mañana del jueves, la Empresa Provincial de la Energía hizo un operativo en el Corralón municipal, ubicado en Bulevar Pellegrini y avenida Presidente Perón, donde se constataron algunas conexiones irregulares.





Frente a la denuncia, el intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral se manifestó por Twitter, donde aseguró que ya se ordenó que se haga una auditoría para investigar y "en su caso sancionar a quien corresponda".





LEER MÁS : Geese aseguró que se detectaron conexiones irregulares a la luz en dependencias municipales





En esa línea aseguró que no pretenden apañar a nadie que no esté en regla y afirmó: "Pero lo que no se tolera es la virulencia y la prepotencia de la EPE y de algunos funcionarios en comunicar esta situación".





Embed NO VAMOS A AFLOJAR CON EL PEDIDO DE TRANSPARENCIA EN LA EPE pic.twitter.com/HlYPeDHBjg — José Corral (@josecorralSF) 13 de julio de 2018



Sobre esos hechos comentó: "Nos quieren enviar un mensaje: el de no meterse con la empresa, de amedrentar y de asustar a quienes tomamos decisiones para aliviar el bolsillo de los vecinos".





Asimismo, José Corral interpeló a los santafesinos preguntando: "¿Qué estábamos pagando?, ¿nos hacemos cargo todos de soportar los privilegios que aún existen dentro de la EPE?". Además, se pronunció en contra de la conducción de la empresa: "No dan explicaciones, solo encontramos prepotencia de su parte".