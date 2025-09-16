Cortes programados por EPE para este martes Corresponden al martes 16 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe 16 de septiembre 2025 · 07:06hs

UNO Santa Fe Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por retiro de línea, reformas en subestación, mantenimiento de línea aérea de media tensión y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 16 septiembre en SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Leumann, Berutti, San Lorenzo y República Dominicana

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Blas Parera, Callejón Funes, Chaco y Alsina • 12 a 16 en la zona de: J. M. Gutiérrez, Gorostiaga, Alvear y Lavalle • 14 a 16 en la zona de: Pedro de Vega, Espora, Alvear y Rivadavia