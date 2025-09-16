Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este martes

Corresponden al martes 16 de septiembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

16 de septiembre 2025 · 07:06hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por retiro de línea, reformas en subestación, mantenimiento de línea aérea de media tensión y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 16 septiembre en SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de: Leumann, Berutti, San Lorenzo y República Dominicana

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Blas Parera, Callejón Funes, Chaco y Alsina

• 12 a 16 en la zona de: J. M. Gutiérrez, Gorostiaga, Alvear y Lavalle

• 14 a 16 en la zona de: Pedro de Vega, Espora, Alvear y Rivadavia

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
