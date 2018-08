Crece el número de inquilinos que buscan alquilar de forma particular

A diario se observan a través de las redes sociales publicaciones en las que se solicita un espacio, casa o departamento para alquilar. Si es por particular, mejor. De esta manera el interesado se ahorra una importante cantidad de dinero y requisitos a cumplimentar.





En Santa Fe, al igual que sucede en el resto del país, se observa una evolución progresiva en los costos de los alquileres. En esa línea desde la Federación Inquilinos Agrupados observan que que cada vez más inquilinos buscan alquilar de forma particular, directamente con el propietario. "Esto es un signo de que los alquileres se han disparado– explica Pedro Peralta, integrante de IA– hubo casos de incrementos que alcanzaron hasta un 35% en seis meses, sin esperar un año". Ante este escenario el inquilino busca reducir costos y alquilar de forma particular le permite ahorrar algunas comisiones o gastos administrativos que son cargas que se gestionan en las inmobiliarias.





En la actualidad un alquiler en la zona céntrica de la ciudad no baja de los 8.000 pesos, a esto se debe sumar expensas (que dependerá de los servicios que se presten) y servicios.





En tanto en el norte se pueden encontrar alquileres de 9.000 mil pesos para una casa de dos dormitorios.





"Es un indicador que un empleado gaste lo que es la mitad de sus ingresos, si se toma como base el promedio de un salario de un trabajador del estado que ronda los 20 mil pesos", aclaró Peralta.





A pesar de que alquilar de forma particular facilita eliminar gastos desde IA no consideran que esto sea una solución para regular una problemática que Peralta calificó como "crítica" en Santa Fe.





"Hemos percibido que muchas familias dejan de alquilar y se van a vivir con los familiares– describió el integrantes de IA– En la periferia de la ciudad se observa mucho hacinamiento, en donde se alquilan piezas en las que viven familias numerosas por importantes valores también" . Esta escena se repite en otras grandes ciudades como Rosario o Buenos Aires, en donde en la Villa 31 se están alquilando piezas precarias a precios altísimos.





"Todas estas cuestiones buscan relevarse, la situación es preocupante, entendemos que en muchos lugares del país la situación es la misma y va en aumento así como también la preocupación y los alquileres se disparan día a día", destacó el consultado.





Ante las situaciones irregulares que se registran, desde la agrupación se encuentran trabajando en una encuesta dirigida a los inquilinos. Esta es la segunda oportunidad en la que se realiza y en esta buscará determinar cuál es el porcentaje del salario que las personas destinan al alquiler. La primer encuesta se realizó hace seis meses y participaron casi 20 mil personas. A través de las preguntas que se realizaron a los participantes se buscó plasmar las mayores necesidades a la hora de cerrar los contratos de alquiler. Ese trabajo arrojó datos que la organización calificó como "importantes", por ejemplo el hecho de que el 87% de los inquilinos son asalariados y destina al pago del alquiler casi el 50% de su salario.





"Creemos que es mucho más y supera el 50% de la encuesta anterior", explica Peralta en relación al aporte que deben realizar los ciudadanos para tener un techo temporal. Esta situación es cada vez más preocupante y se agrava más.





Los datos serán presentados el 21 de agosto en el Congreso de la Nación de la cual participarán organizaciones sociales, sindicatos y diferentes actores que trabajaron la temática. En esa oportunidad plantearán la necesidad de tratar el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción, ya que de no hacerlo este año perderá estado parlamentario.

Los puntos principales del proyecto





En 2016, desde la Federación de Inquilinos Nacional presentó en el Senado de la Nación un proyecto de Ley de Alquileres con una serie de modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. El proyecto en cuestión fue discutido durante todo 2016 en distintas reuniones de comisión del Senado, se introdujeron modificaciones y se aprobó por unanimidad en noviembre de ese año. Desde entonces se espera que la Cámara de Diputados le de sanción definitiva.





"Está frenada porque hay mucha connivencia del arco político vinculado con el sector inmobiliario. Los alquileres son un gran negocio y no quieren que se modifique para no garantizar el bienestar a la gente, no quieren perder y no piensan en la problemática de los casi 8 millones de inquilinos que hay en el país", sostuvo Peralta en relación a las demoras.





Entre los principales puntos de la ley figura en primer término garantizar el acceso a la vivienda, otro de los objetivos consiste en modificar el período de alquiler y llevarlo de dos a tres años. "Creemos que en dos años, y más como está el panorama, vemos que muchas familias cada dos años se están mudando y hay un desarraigo permanente, la familia no puede establecer en dos años y luego salir a buscar otra", destacó el consultado

Otro punto principal consiste en la regulación de los montos, en la actualidad este se encuentra regulado por el mercado ( o sea el propietario y la inmobiliaria). La ley de alquileres propone que este sea regulado atendiendo al Coeficiente de Evolución Salarial, de esta manera los aumentos que se dieran estarían en consonancia con los salarios y no con la inflación.