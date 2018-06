¿Cuántas donaciones y trasplantes se hicieron en Santa Fe?

Corroborada la inactividad encefálica y certificada la muerte bajo criterios neurológicos, se mantienen oxigenados los órganos por medios artificiales. "Una vez que se diagnostica la muerte, porque si no hay muerte no hay posible donante; se inician todas las medidas de tratamiento para que ese fallecido siga con el corazón latiendo para que se pueda ablacionar la mayor cantidad de órganos posibles", indicó Morejón.

"En paralelo se indaga la voluntad de donación del fallecido y si no lo expresó en vida se interpela a la familia y se les consulta sobre la voluntad de su familiar, no se le pregunta a la familia qué es lo que quiere hacer", sentenció el subdirector de Cudaio.





En Argentina, la Ley del Donante Presunto indica que toda persona es donante excepto que exprese lo contrario. A pesar de esto, un 40% de las donaciones de órganos se pierden por oposición familiar, al respecto el funcionario reconoció que en Santa Fe el porcentaje es "levemente menor, pero también es un grave problema. Nuestros equipos profesionales están formados en comunicación crítica y tienen gran capacidad para hacer este proceso de interpelación a la familia. Pero si la persona se expresa como donante y a la familia no se lo comunica, o no se expresa como donante y queda como una falta de voluntad de donación, esto lleva a una serie de confusiones y de trabas en el momento de la donación que se resolvería si todos nos expresáramos por sí o por no. La primera reticencia que tiene la familia a la donación es la negación a la muerte", reflexionó.