Dan a conocer las actividades del fin de semana para celebrar el Día del Niño en Santa Fe

El edificio Nido de Barranquitas Sur fue uno de los espacios elegidos por la Municipalidad para llevar adelante la propuesta denominada Semana de las Infancias. Por eso el lugar recibió este viernes por la tarde a niñas, niños y adolescentes que asisten al edificio Nido-Escuela de Trabajo de San Lorenzo para realizar un encuentro conjunto entre los talleres de telas, acrobacias, plástica, circo y guitarra. También, las familias pudieron disfrutar de una tarde de sol con títeres, juegos y peloteros.





La actividad del viernes en Barranquitas sucedió en el marco de la Semana de las Infancias, iniciativa que la Municipalidad lleva adelante como parte de los festejos por el Día del Niño , que es este domingo. La agenda programada comenzó el lunes y siguió todos los días, en diferentes espacios públicos, de 15 a 17, con entrada libre y gratuita. Se extenderá hasta el lunes 20.



Como parte de esa agenda, este sábado, en la plaza Alberdi (Rivadavia y Tucumán) habrá juegos, una función del Teatro de Títeres Municipal y Extremadamente Circo, el espectáculo de Cebolla Circo. El ciclo Domingos al Sol se integrará a la grilla y desembarcará el domingo, Día del Niño, con deportes, kermés, talleres y espectáculos, en simultáneo, en el Parque Federal y en la Costanera Oeste

En Pedro Vittori al 5100, se podrá disfrutar de una función de Canciones Animadas, del Teatro de Títeres Municipal; el show del Mago Fernán, una función de "Teatro en Miniatura. Historias al paso", a cargo del grupo Beso de Mariposa y una presentación especial de Fanfarria Ambulante. El show que acompañará las actividades en Costanera Oeste (Av. Almirante Brown 4900, a la altura del Code), contará con el espectáculo circense de Califleto.

El lunes 20, y como última actividad de la Semana de las Infancias, habrá un Torneo de Pesca en Alto Verde, que propone compartir en familia una tarde al aire libre, conocer más sobre la fauna y la flora del lugar y participar de las actividades que propondrá el Equipo de Intervenciones Artísticas Urbanas de la Secretaría de Cultura. La cita será en el Paseo La Ribera, Parada de Boteros, en el horario de 14.30 a 17.30.





El viernes, el intendente José Corral visitó con funcionarios municipales el espacio ubicado en Estrada e Iturraspe, al que definió como "un lugar pensado para los jóvenes y también para los niños y niñas. Aquí hay casi todas las semanas actividades de apoyo escolar y de desarrollo de los jóvenes y de los niños y niñas, en este caso compartiendo actividades con la gente de Cultura, que organiza actividades todo el año". Allí, fueron invitados quienes asisten al Nido de San Lorenzo, "para que haya también integración de los diferentes barrios. En estos espacios –se explayó el intendente– hacemos actividades de desarrollo social y les brindamos a los niños momentos de diversión, de entretenimiento, y también de educación porque las diferentes actividades culturales son un modo de crecer. También aprovechan los más grandes, pero hoy estamos pensando en los niños porque es la Semana de las Infancias", precisó.





El mandatario santafesino aprovechó la ocasión para recordar cómo se encontraba el barrio antes de la construcción del edificio Nido-Escuelas de Trabajo de Barranquitas Sur: "Hace algunos años inauguramos el Jardín, que antes era un lugar abandonado, muy oscuro de noche y peligroso. Lo mismo pasaba con la zona donde estamos ahora, en el Nido, que se creó de la mano de la reubicación de familias que estaban viviendo en la zona de reservorios y que ahora están en casas, con sus papeles, en una cota adecuada, con todos los desagües para que no sufran lo que tantos años se sufrió en este sector de la ciudad con las lluvias y las inundaciones", rememoró.





José Corral aseguró además que los edificios como el Nido "permiten a los jóvenes crecer y completar la escuela o formarse para un trabajo. También las familias tienen este lugar de contención y desarrollo", cerró.





Espacios para crecer

Lucía tiene 19 y el edificio Nido de Barranquitas Sur es como su segundo hogar: "Yo empecé primero haciendo zumba y después me comentaron de tela, probé y me gustó. Ahora vamos a hacer una presentación en la Bienal de Arte Joven", comenta la vecina oriunda de Barranquitas. Sobre su experiencia en el taller de tela se explaya: "En la primera clase veía que algunas chicas se subían hasta arriba y otras que no, que tardan un montón. Al principio tenés miedo de subir, de caerte, pero después agarrás confianza y se puede. Para mí lo más complicado es trepar", cuenta la joven que participa activamente de los talleres de serigrafía, empleabilidad y pastelería en el lugar.









Transporte gratuito el domingo

Con motivo de celebrarse el domingo el Día del Niño, la Municipalidad recuerda que los chicos y chicas de hasta 12 años de edad que viajen en cualquiera de las líneas de transporte urbano de pasajeros por colectivos de nuestra ciudad, cualquiera sea el origen y destino, no pagarán boleto en el horario de 12 a 21. En todos los casos, los niños y niñas deberán estar acompañados de por lo menos una persona adulta por grupo de menores, que se encuentre a cargo de los mismos.