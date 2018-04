Daniela Qüesta: "Lo importante es que el puente se haga"

"Primero es importante que el puente se haga. El mensaje prioritario es: lo importante es el efecto de ese puente en la región, desde lo económico, de la vinculación del área metropolitana", señaló a UNO Santa Fe la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, en relación a la reunión que mantuvo el intendente de Santa Fe, José Corral, con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio.

Ayer, al salir de ese encuentro, el mandatario santafesino contó por Twitter: "Hoy nos reunimos junto a @miguelwa (concejal santotomesino por Cambiemos, Miguel Weiss Ackerley) con @rogeliofrigerio en Olivos. Le propusimos que se incluya el financiamiento del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé en el pago de la deuda de Nación que se generó durante el kirchnerismo con la provincia de Santa Fe".

Puntualmente, Corral se refirió a la deuda por descuentos ilegales en la coparticipación que Santa Fe denunció ante la Corte Suprema de Justicia y que el máximo tribunal entendió en diciembre de 2015 debían cesar y el dinero retenido devuelto a la provincia. En ese momento, los jueces del máximo órgano de Justicia del país, establecieron un tiempo de 120 días para que Nación y provincia acordaran el monto de la deuda y la forma de pago. Pasaron más de dos años y el Ejecutivo, a pesar de los reiterados reclamos de Santa Fe, no termina de cerrar una propuesta, aunque en un encuentro de hace dos semanas se manifestó la voluntad de saldar la acreencia con obra pública.

Sin embargo, la posibilidad de incluir el puente Santa Fe-Santo Tomé en ese listado, no termina de convencer al gobierno provincial porque esa conexión vial debería haberse realizado hace años como parte de pago de otra deuda: la que asumió Nación en contraprestación de la conversión de la ruta 19 en autovía que llevó a cabo Santa Fe durante las gobernaciones de Obeid y Binner.





En este sentido, la intendenta santotomesina remarcó que, más allá de insistir en la necesidad de que la obra se realice, "el puente lo tiene que pagar Nación, no la provincia" y "si es incluido en el paquete de deuda de Nación con Provincia significa que termina pagándolo la provincia".



"A esta altura y después de que hace un mes y medio, Dietrich (ministro de Transporte de Nación) dijo que no era prioritario, esta discusión pasa a segundo término. Sí me consta que el gobierno provincial está dispuesto a sentarse y a buscar alternativas y el gobernador ya lo dijo en su momento cuando Macri anunció que se iba a hacer", manifestó.



En esa dirección recordó que a través de mecanismos institucionales de gestión, desde Santo Tomé se invitó a todos los sectores y partidos políticos, solicitar una audiencia con el Presidente.

"Invitamos a todos los intendentes de la región, inclusive lo hicimos a través del área metropolitana. En ese momento no logramos el acompañamiento ni del intendente de Santa Fe, ni del área metropolitana. La verdad que llama la atención que de golpe salga este anuncio de esta audiencia de la que nos enteramos por los medios", remarcó.

Sin embargo, manifestó que dicha cuestión es un "tema secundario", ya que "las mezquindades en la política existieron siempre. Lo importante es que el puente se haga y que Nación ha cambiado de posicionamiento. Creo que en eso tienen que ver todas las gestiones que hemos hecho, toda la presión política que hemos generado, no solamente con la Municipalidad de Santo Tomé, sino con todos los diputados y senadores que nos han acompañado en el pedido de audiencia, más allá de que la audiencia después no se pudo dar", afirmó.





"Lo que me molesta es que se gestionen cosas en nombre de Santo Tomé y la intendenta se entere por los medios. Me parece que a cada uno lo han votado para algo, pero me molesta que se vacíe el área metropolitana, que es el ámbito en el que se tendrían que discutir estas cosas. La semana pasada se dio una reunión con el intendente Corral y no mencionó en ningún momento que se estaba pidiendo esta audiencia. Igualmente, lo importante es que antes de que terminen nuestras gestiones el puente esté licitado", concluyó.