"Debemos generar herramientas en los barrios para abordar consumos problemáticos"

La actividad "Drogas, un tema de todos. Prevención y reducción de daños" que organizó Emilio Jatón se realizó a sala llena en La Moreno. El concejal santafesino organizó el encuentro y convocó a Cecilia Nieto –titular de Aprecod– y a Ezequiel Arrieta –médico, editor de "Un libro sobre drogas" y miembro de El Gato y la Caja– para conocer sus experiencias en la temática.

"Los consumos problemáticos están en todos los barrios. Cada vez son más los vecinos que se me acercan para contarme lo que pasa con sus hijos. A esas familias tenemos que darles una respuesta y, para empezar a encontrarlas, hoy trajimos a especialistas que pueden dar su mirada", explicó el concejal Emilio Jatón.

Y agregó: "Santa Fe ya no tiene excusas para tratar este tipo de temas. Queremos hablar de algo que nos compete a todos y que muchas veces no está en agenda o no sabemos cómo tratarlo. Por eso vamos a sumar elementos hoy para abordar los consumos problemáticos".

Durante la exposición, Arrieta se refirió al fracaso del sistema prohibicionista y analizó las alternativas que se están manejando en otros países sobre la temática. En ese sentido, hizo hincapié en la importancia de "entender que las drogas existen desde hace muchísimos años y esto nos permite ver que debemos desarrollar una nueva perspectiva sobre este tema. Para esto, es necesario que sea complementado con educación y prevención".

"Hace más de 60 años que estamos tratando de combatir el problema de las drogas implementando medidas como «la guerra contra las drogas» que nos ha traído no solo más consecuencias como el aumento de la inseguridad y la violencia sino que tampoco se pudo alcanzar el objetivo principal que era reducir los consumos problemáticos, bajar la tasa de adicciones o reducir la disponibilidad en la calle. Realmente tenemos que replantear la forma en que estamos abordando el tema", manifestó el integrante de El Gato y la Caja.

Respecto a eso, Arrieta volvió a insistir con la necesidad de generar alternativas y una de ellas, que cuenta con gran consenso, es el modelo de reducción de riesgos y daños. "No es nuevo, lo implementamos en muchas facetas de nuestras vidas como en la utilización del cinturón de seguridad, el casco, la publicidad contra el tabaco... Tiene que ver con una serie de principios donde lo deseable es reducir el sufrimiento humano e incrementar el bienestar de la población, con el foco en la salud pública", explicó.

A su turno, Cecilia Nieto –titular de Aprecod– resaltó la importancia de trabajar de manera articulada con los gobiernos locales que son los que conocen y están en el territorio. "Necesitamos la participación de los municipios y comunas. Son la primera puerta a la cual acuden los vecinos. Debe haber acciones concretas por parte de ellos porque sabemos que es una problemática compleja y nadie puede trabajar solo. Por eso es importante que estemos acá y que nos involucremos", indicó.

Nieto agregó que la temática "está instalada hace poco tiempo como política pública de los gobiernos, pero hay organizaciones que lo están trabajando desde hace mucho. Debemos seguir una línea de acompañamiento, con el foco en la prevención y reducción de daños".