Decretan asueto este lunes para la administración pública provincial

Mediante el Decreto 0866, el gobernador Miguel Lifschitz estableció el asueto para el próximo lunes 30 de abril que alcanza a todo el personal de la administración pública provincial. No obstante, el documento insta a que se arbitren las medidas necesarias a los fines de garantizar los servicios esenciales y la seguridad pública.

La medida se fundamenta en lo estatuido por el Decreto Nacional N° 923/17 que establece los días no laborables con fines turísticos. Del mismo modo, considera lo estipulado por la Ley Nacional N° 25.997 y su modificatoria, que declara de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país.

En ese sentido, se recuerda que la Ley N° 27.399 establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. En esa norma, se inscribe como día no laborable con fines turísticos, el 30 de abril de 2018.