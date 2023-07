Deliverys: movilización y reclamo para el gobernador Omar Perrotti

Más adelante, y ante la consulta de los periodistas sobre el por qué del no cumplimiento Martínez dijo que “es una pregunta que deberían responder ellos, no nosotros. Y quiero señalar que también desconocemos cual es el motivo por el cual el Gobernador no pone los recursos. La verdad es que nosotros desde la Legislatura trabajamos incansablemente para lograr la paz y el orden que le prometimos a los santafesinos hace cuatro años. Para nosotros no fue un slogan, fue un compromiso, y lo cierto es que no nos sentimos respaldados por el poder ejecutivo en este sentido. No parece sensato que el gobierno tenga muchos miles de millones de pesos a plazo fijo y que no se cumpla con este compromiso tan importante que asumimos. Fueron tres ministros de Seguridad, Lagna, Rimoldi y Brilloni los que en su momento nos aseguraron que llevarían adelante el pedido de la prueba piloto y yo he hablado personalmente con el actual Ministro y él me ha manifestado claramente que el Gobernador Perotti no ha aprobado los recursos para poder llevarlo adelante. Así es que por eso, desde el Observatorio de Víctimas y junto a las Asociaciones vamos a seguir insistiendo las veces que haga falta para lograrlo, porque las promesas se cumplen, y los compromisos se honran.”

Por su parte Fernanda, en representación de los trabajadores y trabajadoras manifestó: “Desde que la Cámara de Diputados le dio media sanción en octubre del año pasado, el señor gobernador se comprometió a empezar aunque sea con la prueba piloto. Luego se lo volvimos a solicitar en diciembre del año pasado, y presentamos cartas en enero y en febrero de este año, las que nunca fueron respondidas. Además me hice presente en la reunión de la Junta de Seguridad, en la cual se volvió a comprometer, pero nada ocurrió y seguimos esperando”.

En representación de las Asociaciones de Víctimas, estuvo presente Graciela Brondino quien se mostró sumamente preocupada y angustiada por la situación. “ Estamos aquí apoyando un reclamo justo. La verdad es que estamos hartos de tener que luchar años enteros para conseguir algo que implica la seguridad de cientos de jóvenes que ahora , hasta se ven obligados a salir de a dos para protegerse mutuamente. Y saben lo que va a pasar?, -se preguntó- esto no va a cambiar hasta que maten a alguno de los chicos, es lamentable pero es así. Hay que actuar antes, el Gobernador tiene que tomar medidas urgentes y anticiparse. Hasta cuando los van a someter a estos chicos a ese calvario que viven todos los días que salen de la casa y no saben si van a volver sanos y salvos”, finalizó.

