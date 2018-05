Denuncian el intento de secuestro de una menor de 16 años en Bº Guadalupe Oeste

La versión de la "Trafic blanca" que secuestra a adolescentes es una especie de "Chupacabras" o "Jinete sin cabeza" del delito que se fue propagando de generación en generación, una leyenda urbana que se repite a lo largo de los años. Pero la denuncia ratificada este lunes en el Centro Territorial de Denuncias Santa Fe Norte tira por tierra todo tipo de mito y pone de relieve una gravísima y delicada situación que instala un alerta en los padres de los adolescentes santafesinos.

Este lunes, minutos antes de las 13, cuando la menor volvía de la escuela Sara Faisal hacia su casa en la zona norte de la ciudad, al bajar de un colectivo de la Línea 11 en la esquina de avenida Aristóbulo del Valle y Espora, y tras caminar unos metros por esta última calle en dirección este, fue sorprendida por una persona que, tras un fuerte forcejeo, intentó subirla dentro de una camioneta blanca estilo Trafic. Un transeúnte que observó la situación, tomó intervención esgrimiendo gritos, acción por la cual rápidamente el hombre suelta a la joven, ingresa por la parte trasera del vehículo y se da a la fuga.

"Cuando mi hija bajó del colectivo, caminó unos metros hacia el este por calle Espora y cuando intentó cruzar la calle, salió de la parte de atrás de una camioneta Trafic un sujeto mayor de edad que la sujetó de los brazos e intentó ingresarla dentro del vehículo. Como se empieza a dar un forcejeo, el sujeto la agarró del cuello tratando de asfixiarla. Justo en ese momento, gracias a Dios, un hombre que observó la situación, le comenzó a gritar a este sujeto y mi hija pudo zafarse", subrayó la madre de la menor de edad.

"No puedo entender tamaña impunidad de estos delincuentes, sabiendo el horario tan transitado en la zona, área de bancos y comercios con muchísimo movimiento", explicó Sandra y continuó agregando: "Inmediatamente hice la denuncia correspondiente en el CTD y luego personal de Trata de Personas se comunicó conmigo para realizar la denuncia penal. Un fiscal ya tomó el caso y ahora quiero saber a fondo qué fue lo que pasó para que puedan encontrar a estos degenerados".





"Fue tan desagradable la situación que nos tocó vivir que no sabemos la identidad de la persona que ayudó a mi hija a soltarse de las manos de estos tipos. Le agradezco a Dios el auxilio de esta persona y que hoy mi hija está viva, con su familia. Tan solo pensar que por una cuestión de minutos se podrían haber llevado a mi pequeña, como tantos casos de chicas desaparecidas que existen, se me estremece el alma", sostuvo Sandra y remató en relación a la persona que ayudó a su hija: "Actuó y se involucró en la situación; no miró para el costado como hace mucha gente ante los problemas ajenos".





Un dato importante del hecho es que en la denuncia consta la descripción del hombre que intentó introducir dentro del vehículo a la menor: "El que me agarró era un hombre pelado, de unos 40 años, con tatuajes en el brazo (tribales), musculosa negra y un pantalón de buzo negro". Además, según narra la adolescente, "la persona que la ayudó, observó que en la parte delantera de la camioneta, que no tenía patente, en el sector del conductor, había una persona delgada con bigotes".