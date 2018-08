Derechos vulnerados: habrá una reparación histórica para las mujeres santafesinas

Mañana será un día histórico para los derechos de las mujeres santafesinas. El Estado provincial realizará un acto de pedido público de disculpas a una joven conocida como CER desde las 11 y será encabezado por el gobernador Miguel Lifschitz en Rosario. La mujer hablará en público por primera vez durante la ceremonia: "Ella siempre pensó en las demás mujeres durante todos estos años", dijeron desde las organizaciones de mujeres que la acompañaron.









Además, consideraron que finalizar con el proceso de reparación histórico acordado con el gobierno es algo que se recibe con alegría porque se trata "de un avance muy importante, es un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos de no darle una respuesta jurídica como correspondía en su momento hacer".





El caso

En 2011 una joven de 19 años identificada por sus iniciales C. E. R. denunció ser víctima de abuso sexual incestuoso desde los 13 años por parte de su padre, quien además repetía su conducta con sus hermanas. El juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, lo sobreseyó al considerar que tenía dudas para luego fallar a favor del imputado. En 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del progenitor que quedó firme, ya que el fiscal no apeló la resolución. El hombre volvió a su barrio y organizó una fiesta con familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas no fueron notificadas de la sentencia: la conocieron un año después, y tampoco tuvieron representación legal.





El caso llegó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la mano del Comité de América latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), que revisó el expediente y las sentencias concluyendo que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas. Fue el primer caso del país admitido por la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, lo que significó que la Justicia no falló conforme a derecho, ni respetando los estándares ni tratados internacionales.





Cedaw decidió tomar una serie de medidas, y en 2014 Insgenar y Cladem acordaron iniciar una agenda para una reparación histórica con el gobierno de Santa Fe a través de donde, entre otras cosas, se solicitó la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual, y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado. Además se acordó una solución habitacional y laboral a C. E. R., una indemnización de daño material y moral de la víctima.





El acuerdo luego se alcanzó en 2016 en el marco del Decreto 2.234/16 del gobierno provincial, con relación a la solución amistosa de la comunicación 63/2013 del Registro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).





"Hoy CER es una mujer empoderada"

Si bien se trata de un caso particular, la intervención de la ONU en el análisis del caso puso en evidencia formas de violencia hacia las mujeres, las fallas estatales en cuanto a la atención de víctimas y el casi imposible acceso a la justicia. Se espera que con la reparación, las mujeres no vuelvan a pasar por situaciones similares: "La intención es que esto pueda cambiar las cuestiones de género de aquí en adelante. Es el primer caso que llega de la CEDAW de Argentina, es sumamente valioso este pedido de disculpas", apuntó Gabriela Filoni de Cladem a UNO.





Y agregó: "Realmente puedo decir que la vida de CER ha cambiado a pesar de vivir momentos tan dolorosos, pudo salir adelante. Es toda una mujer empoderada, trabajadora, en estos años terminó el colegio secundario, está permanentemente tratando de crecer. Lo que destaco es que durante el proceso de estos últimos cinco años siempre estuvo pensando en las demás mujeres porque ella ya había pasado por toda esta situación traumática y no quería que a ninguna otra mujer le suceda. Y que en el caso que tuvieran que pasar por algo así que supieran que había posibilidades de ayudarlas, de cambiar y salir adelante. Ese el mensaje que siempre vimos en ella, el de no verse como víctima, sino que siempre pensando en las demás y en el futuro. CER nos llena de orgullo".





En la actualidad, CER tiene 25 años y trabaja en la administración pública. Vive con su hijo de 5 años y buscará anotarse el año que viene en la carrera de Trabajo Social en Rosario, donde vive desde que tuvo que dejar Reconquista dado que su abusador fue puesto en libertad. Mañana, además de aceptar el pedido de disculpas hablará por primera vez en público y se hará un acto donde pasará a la planta permanente del Estado.





Lo pendiente en el poder judicial

En un informe de UNO realizado en junio sobre este caso, la referente de Insgenar, Susana Chiarotti había detallado sobre la solicitud de la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial provincial: "Se hicieron algunos seminarios pero los jueces no concurren. Nosotras necesitamos que todos los operadores judiciales estén formados con perspectiva de género y conozcan de violencia contra las mujeres, de abuso sexual incestuoso y abuso sexual infantil. Queremos para fiscales y jueces, una capacitación integral. Porque si no se van a volver a repetir casos y estamos frente a situaciones de abuso sexual incestuoso contra niñas que se ha visto naturalizado en el norte de nuestra provincia y que tiene un nivel de impunidad muy alto. Si queremos justicia allí, es casi imposible".





Hoy, al cierre de esta etapa Filoni indicó: "Se avanzó prácticamente en todo lo acordado y una de las cuestiones en las que todavía necesitamos hacer hincapié es en la capacitación de los jueces y de todo el poder judicial. Si bien hemos empezado es algo que no concluye en este acto. Hemos dejado expresamente destacado que vamos a seguir insistiendo en la capacitación porque no es que tiene que ser de un día sino que tiene que ser permanente y eso lo vamos a sostener. Todos los demás puntos sostenidos en la agenda reparatoria estarían cumplidos al día de mañana".





Finalmente, sobre el juez de Sentencia en lo Penal de Vera que dejó en libertad al padre abusador de CER, apuntó: "Muse Chemes es otro de los puntos complejos que no están en nuestras manos pero si seguimos insistiendo en el poder judicial para que tome las medidas necesarias. Ya están iniciados sumarios administrativos que se encuentran en trámite que por supuesto vamos a seguir para ver como avanzan para que tengan las sanciones disciplinarias que corresponden tanto para el juez como para los fiscales que en su momento no apelaron la sentencia. No dentro de este proceso porque no se puede pero si vamos a estar, por decirlo de alguna manera, vigilando estas cuestiones porque para nosotros es sumamente importante".