Derivaron $15.000.000 a Los Palmeras, destinados a seguridad

La gestión de Miguel Lifschitz terminará el martes con una fuerte denuncia que aún no encuentra respuesta. Se trata de la utilización de 15 millones de pesos para pagar una gira del grupo de cumbia Los Palmeras, que motorizó el secretario de Comunicación Social, Horacio Ríos. “Esos fondos estaban destinados al servicio de seguridad”, planteó el diputado radical Sergio Más Varela.

“Desde 2017 sigo esperando que me den las razones”, insistió ofuscado el legislador de Juntos por el Cambio antes de marcar: “El gobernador saliente acaba de decir que no se arrepiente de nada de lo que hizo en los cuatro años de su mandato, dando a entender que todo estuvo bien y, aunque los votantes no parecen pensar lo mismo, a quienes nos cupo la misión de controlar su gestión desde la Legislatura nos quedan muchas dudas que su gobierno no respondió”.

La frustración del abogado y también contador radical no es sólo porque no le contestaron “un pedido de informes, sino porque los ciudadanos de la provincia merecen una mínima justificación de semejante movida millonaria. Es verdad que esa plata no es sacada del Ministerio de Seguridad, pero sí de la finalidad Seguridad Pública, que es otra clasificación presupuestaria y que incluye a todas las jurisdicciones que pueden brindar esos servicios”.

Según Más Varela, “son los vecinos quienes sufren a diario toda clase de hechos de inseguridad y no entienden que fondos de ese rubro se destinen a espectáculos”. Más allá de la relevancia popular de Los Palmeras, el pedido de informes dirigido al Ministerio de Cultura procuraba que se hiciera público el costo soportado por el gobierno y destinados a la gira que incluyó a la capital de la provincia, Reconquista y Rosario, entre otras poblaciones, para finalizar en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires.

El monto no sólo incluyó el cachet del grupo, sino la organización, sonido, iluminación y televisación en vivo de los espectáculos monitoreados por el área que conduce Ríos (dependiente del ministro de Gobierno, Pablo Farías), pero con fondos que fueron ampliados al Ministerio de Cultura, a cargo de María de los Angeles “Chiqui” González, y restados a la finalidad Seguridad Pública.

Inauguraciones

Así lo dice el decreto 3.789 del 11 de diciembre de 2017 al incrementar las partidas de Cultura en 15 millones para viabilizarlos, dice, al “propósito de hacer frente a erogaciones programadas y con motivo de inauguraciones previstas por el gobierno” en alusión, además, a la gira de Los Palmeras y la Orquesta Filarmónica de Santa Fe.

Entre las inauguraciones que menciona el decreto figuran las del Acuario de Rosario y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafé) que, expresa textualmente texto: “Prevén atender contrataciones de artistas auspiciadas por la cartera cultural a realizarse a lo largo y ancho del territorio de la provincia, destacándose el servicio que prestará el grupo local de cumbia Los Palmeras en Buenos Aires”.

Para Más Varela el sino “propagandístico electoralista del gasto está más que evidente si para inaugurar obras en la provincia se hace actuar a un grupo musical popular en la ciudad de Buenos Aires. Basta contextualizar el momento. Entonces, la única obsesión del gobierno no era combatir la inseguridad, sino reformar la Constitución para conseguir la reelección de Lifschitz. No podemos saber el valor de cada presentación y puntualmente la de Capital Federal, pero es un indicio del costo total destinado sólo a publicitar la gestión de Lifschitz cuando en ese momento negociaba paritarias y aumento de impuestos”.

Además de Lifschitz, al decreto que modificó el presupuesto vigente de una jurisdicción al retirar fondos hacia otro destino, lo firmaron la ministra González y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione. En efecto, la Cámara de Diputados quiso saber por qué hicieron eso.

Así, Diputados, cámara presidida por Antonio Bonfatti, del mismo partido del gobierno, en su sesión del 3 de mayo de 2018 aprobó el pedido de informes y lo remitió a la Casa Gris el 9 de mayo de ese mismo año. Hasta hoy ni el gobernador, ni sus ministros involucrados o su secretario de Comunicación devolvieron la respuesta.

>> Las dudas que marcó la Cámara de Diputados

Varias fueron las dudas que la Cámara Diputados envío al gobierno sobre la controvertida contratación del grupo Los Palmeras que quedaron sin respuestas.

1- “Si el gobierno de la provincia de Santa Fe incurrió en gastos relacionados con dichos eventos, y en su caso, detalle lo siguiente: honorarios comprometidos y/o abonados a los artistas participantes, sus representantes artísticos o cualquier persona humana o jurídica intermediaria; gastos de estadía y movilidad de los mismos; contratación de equipos de sonido, alquiler, transporte y armado de escenarios, cartelería y pantallas gigantes, y demás personal técnico interviniente; gastos de traslado y estadía de funcionarios del Poder Ejecutivo a los eventos; gastos de producción y transmisión de los eventos por parte del canal de televisión oficial de la provincia; gastos incurridos para la televisación de los eventos por parte de otros canales privados bajo el concepto de publicidad o cualquier otra modalidad; y, en general, cualquier otra erogación pública relacionada con los eventos referidos.

2- “En todos los casos, solicitamos se detalle la partida presupuestaria afectada y, de existir, los refuerzos y readecuaciones presupuestarias que se hayan efectuado a tales fines.

3- “Modalidad utilizada para la contratación de Los Palmeras por parte del Estado santafesino en cada oportunidad, e identificación de la partida presupuestaria afectada”.

4- “Modalidad utilizada para la contratación de los servicios artísticos anexos al grupo consistentes, de forma ejemplificativa, en traslados, estadías, alquiler y armado del escenario, sonido e iluminación e identificación de la partida presupuestaria afectada”.

5- “Para el caso que los servicios artísticos anexos al grupo musical consistente en alquiler y armado del escenario, sonido e iluminación hayan sido brindados por dependencias provinciales, la cantidad total de agentes provinciales afectados al evento y cómputo de horas-agente dispensada en el mismo”.