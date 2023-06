Desde la Asociación de calle San Martín advierten que "en la Peatonal no hay presencia policial" y reina la inseguridad

"Lamentablemente hay una ausencia del Estado, el comerciante está a la buena de Dios y lo sabe quien está cometiendo los ilícitos porque es a cualquier hora, en cualquier momento, a cara descubierta. En la peatonal, el centro neurálgico, comercial y financiero de la ciudad, no hay presencia policial de ninguna índole. No hay seguridad", expresó.

peatonal heladería robo (3).jpg

Sobre los policías que andan patrullando, apuntó: "No están capacitados lamentablemente, realmente creo que es una salida laboral para muchos jóvenes hoy por hoy porque no existe la actitud frente a los inconvenientes. Ves que no reaccionan, si pueden se van para otro lado, es lamentable verlos trabajar. Están con el celular constantemente, en otro mundo; cuando deberían tener únicamente el handy como corresponde, con la frecuencia policial. Si uno está en horario de trabajo la lógica indica que el celular queda fuera del alcance de cualquier empleado, sea público o privado. Si quieren jugar y demás que lo hagan por fuera del horario de trabajo".

"Si no hay una responsabilidad desde la política de seguridad también, estamos como estamos, a la deriva y a la buena de Dios", agregó. Señaló que por estos hechos de inseguridad mantienen contacto con "absolutamente" todos los estamentos del Estado. "Las promesas están, la realidad no", apuntó.

policia caminates.jpg Foto ilustrativa de policías caminantes en Santa Fe google

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo alguna marcha para reclamar seguridad, indicó: "No podemos estar en movilizaciones ni mucho menos porque estamos en actividad comercial, en horario de trabajo. En ese aspecto tuvimos siempre las puertas abiertas para que reciban nuestras quejas los funcionarios. Esto es a nivel país, un desmadre total desde la política", cerró.

