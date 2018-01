Desde Niñez aseguran que son pocos los casos de familias solidarias que llegan a conflicto

Mónica Barroso, directora de Niñez, Adolescencia y Familia para el Centro y Norte de la Provincia, del Ministerio de Desarrollo Social, se refirió hoy al programa de Familias Solidarias y cuáles son los pasos dentro del trámite de adopción de los menores, debido al reclamo de una pareja por la tenencia de un niño.

Fue una mañana tensa la que se vivió en la Subsecretaría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, en San Luis 3135 de Santa Fe, debido al caso Sergio Gigliotti y Cristina Morla, una pareja que se opone a restituir al estado a un niño que tuvieron 18 meses bajo su guarda, como familia solidaria.

La titular del organismo esta mañana habló con la prensa, mientras Gigliotti y Morla, junto a familiares y allegado se manifestaban en el lugar. Vale sintetizar que el organismo decidió pedirle a esta pareja que restituya al chico para que viva junto a uno de sus hermanos —de 8 meses— que está al cuidado de otra familia sustituta, en otra localidad.





Barroso respondió a los requerimientos de los medios esta mañana. La funcionaria destacó que "hay muchas familias solidarias inscriptas y muchas de hecho no han pasado los testeos. Del 100% de los anotados solo dos o tres han intentado llegar a estas instancias (como Gigliotti y Morla, quienes se oponen a restituir el niño). Porque se sabe que esto se trata del cuidado provisorio que prepara la construcción para poder pensar otra institución que puede ser la adopción legalizada, como en este caso".

"El programa Familias Solidarias forma parte de las políticas públicas del gobierno de la provincia de Santa Fe dentro del marco del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Niñez. Este programa se adecua a las normativas del nuevo Código Civil y de los tratados internacionales y con lo que indica el artículo 5 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina. Además con las recomendaciones de Unicef (el organismo de la ONU para la Niñez) con las cuales hemos siempre trabajado respecto de la constitución de las familias solidarias como una posibilidad de alojamiento alternativo provisorio", subrayó la funcionaria.

"En relación a este caso específico (el de Gigliotti y Morla), debemos hacer alusión a que la familia solidaria está constituida documentalmente al menos, por una señora que firma con la subsecretaría en el marco de una institucionalidad un acuerdo, un pacto de alojamiento provisorio y cuidado del niño. La subsecretaria lo firma con ciertas condiciones. En primer lugar la familia no puede estar inscripta en el Ruaga, en el registro de pretensos adoptantes (institución que pertenece al Ministerio de Justicia). Por eso desde el inicio se establece que la familia transitoria nunca podrá ser adoptante. Es una de las condiciones para ser familia solidaria. Uno le tiene que dar un marco de legalidad y cuidado en el cual el Estado lo está monitoreando permanentemente", explicó Barroso.





"En el caso específico, el retiro que nosotros propiciamos no tiene que ver con los medios alternativos que ellos han viabilizado (un reclamo judicial) y de los que nosotros nunca hemos sido notificados. El juzgado no le hace lugar a su petición justamente porque excede el marco de su competencia porque el niño está en el marco de la Subsecretaría, por la Ley 12.967", agregó la directora.

Agregó que este caso involucra "a seis hermanos de los cuales tres están con los padres biológicos. Hay otra niña que ya fue ubicada con padres adoptantes y luego hay dos niños que son de mayor cercanía y edad. Uno tiene tres años (el que está con Gigliotti y Morla) y otro ocho meses. Nosotros de entrada tenemos en cuenta estos antecedentes. Sabemos que la mamá biológica no puede alojar a un niño. La vinculación que pensamos es más difícil si tiene que venir a Santa Fe todas las semanas. El chico de ocho meses está en una familia transitoria también".





Barroso explicó además que "el acuerdo con Gigliotti y Morla se suscribió en junio de 2016. Durante todo el tránsito no se dejó de hacer ningún trámite procesal. No hace dos años y hay tiempos judiciales que nosotros no podemos decidir. Nosotros no podemos conflictuar con otros poderes porque cada uno transita por sus canales".

"¿Entiende que están cometiendo una irregularidad para hacerse de un niño?", le consultó la prensa a la funcionaria. Barroso respondió: "No sé si es trampa pero sí sé que se están buscando vías alternativas irregulares dentro de lo que establece el sistema de protección integral. Entiendo que se crea un vínculo y eso es precisamente la fundamentación que ellos dan".